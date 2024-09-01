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Irak Yargısı, Dinleme Ağı İddialarını Yalanladı

Irak Yüksek Yargı Konseyi, Başbakanlık ofisindeki dinleme ağına dair soruşturma iddialarını gerçeğe aykırı buldu.

Yayın Tarihi: 01.09.2024 12:25
Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 12:25
Irak Yargısı, Dinleme Ağı İddialarını Yalanladı

Irak Yüsek Yargı Konseyi'nden Açıklama

Irak Yüksek Yargı Konseyi, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin ofisinde oluşturulan iddia edilen "dinleme ağı"na yönelik yürütülen soruşturmanın asılsız olduğunu duyurdu.

Dinleme İddiaları Hakkında Gerçekler

Yüksek Yargı Konseyi, sosyal medya platformlarında yayılan bilgilerin gerçeklerle bağdaşmadığını belirterek, bu konudaki spekülasyonların hiçbir somut analize dayalı olmadığını ifade etti. Açıklamada, "Muhammed Cuhi Ağı" davasıyla ilgili olarak dolaşıma sokulan bilgilerin doğru olmadığını vurguladı.

Kurulan Dinleme Ağı İddiası

Irak'ta, Başbakanlık ofisinde görevli Muhammed Cuhi isimli bir çalışanın, bazı siyasetçi ve parti liderlerinin telefonlarını dinlemek amacıyla bir dinleme ağı kurduğu öne sürülmüştü. Bu iddialar, yargının, Cuhi de dâhil olmak üzere, ofiste çalışan yaklaşık 30 kişiyi tutukladığı yönündeki söylentileri beraberinde getirdi.

Başbakan Sudani'den Henüz Yorum Yok

Dinleme ağına dair iddiaların, Başbakan Sudani'nin direktifleri doğrultusunda yürütüldüğü iddiaları gündemdeyken, Sudani’nin konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmaması dikkat çekiyor.

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