Irak Yüksek Federal Mahkemesi'nden ABD Güçleri ile İlgili Yetkisizlik Kararı

Irak Yüksek Federal Mahkemesi, ABD Güçleriyle İlgili Başvuruyu Reddetti

Irak Yüksek Federal Mahkemesi, ABD askerlerinin Irak'taki varlığına ilişkin yapılan başvuruyu, "konu bakımından yetkisizlik" gerekçesiyle geri çevirdi.

Irak Meclisi'nden milletvekilleri Basim Haşşan ve Mustafa Sened, ABD güçlerinin Irak topraklarında kalmasına izin veren Stratejik Çerçeve Anlaşması'nın iptal edilmesi amacıyla mahkemeye başvurmuştu. Mahkeme, başvurunun detaylarını inceledikten sonra, karar verme yetkisinin bulunmadığına karar verdi.

Stratejik Çerçeve Anlaşması ve İçerisindeki Maddeler

2008 yılında Irak ile ABD arasında imzalanan Stratejik Çerçeve Anlaşması, Irak merkezi hükümetinin talebi üzerine Amerikan güçlerinin ülkede geçici askeri varlık göstermesini öngörmekte. Anlaşmada, Irak'ın egemenliğine de saygı gösterilmesi gerektiğine vurgu yapılıyor.

Birçok Iraklı siyasetçi, bu anlaşmanın sona erdirilerek Amerikan güçlerinin Irak'tan çıkarılmasını talep ediyor.