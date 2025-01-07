Iraklı Doktor, Gazzeli Kızın Kopan Kolunu Başarıyla Yeniden Dikti

9 Yaşındaki Meryem, Iraklı Doktorun Başarılı Ameliyatıyla Yeniden Koluna Kavuştu

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki hava saldırısında yaralanan 9 yaşındaki Meryem Sabah, mustarip olduğu zor süreçten 3 gün sonra Iraklı doktorun gerçekleştirdiği zorlu bir ameliyat ile umut ışığına kavuştu.

Gazze Sağlık Bakanlığı, saldırılar sırasında yaralanan Meryem'in kopan koluna yeniden kavuştuğunu duyurdu. Çocuk, bu sevincini sosyal medya üzerinden yayımlanan bir video ile paylaştı.

Doktorun Zorlu Süreci

Ameliyatı gerçekleştiren Iraklı Periferik Sinir Cerrahisi Uzmanı Muhammed Tahir, Gazze Şeridi’nin orta kesiminde yaşanan ağır bombardıman sonrası bölgedeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne çok sayıda yaralının başvurduğunu belirtti.

Tahir, hastanede yaralı çocukların tedavisini yaparken, kopmuş koluyla gelen Meryem'i fark etti. Çocuğun babasıyla konuşarak, kolunun enkaz altında kaldığını öğrendi ve kolu bulup getirip getiremeyeceklerini sordu. Çocukla birlikte gelen aile, birkaç süre sonra kopmuş kolu hastaneye getirdi.

Bölgedeki Koşullar ve Ameliyatın Başarısı

Tahir, kolun durumunu değerlendirdiklerinde, soğuk hava nedeniyle yeniden kaynayabilecek durumda olduğunu belirtti. Başarılı bir operasyon ile Meryem'in kolu tekrar yerine dikildi. Ancak, doktor, İsrail'in saldırılarında kullandığı kimyasal maddelere dikkat çekerek iltihap riski olduğuna vurgu yaptı.

5 Ay Süren Varlık Mücadelesi

Iraklı Cerrah Muhammed Tahir, İsrail'in ablukası ve bombardımanı altındaki Gazze'de 5 aydan beri hayat kurtarmak için çaba gösteriyor. Doktor, bu süre içinde karşılaştığı zorlukları dile getirerek, tıbbi malzeme ve personel eksikliğinin can kaybına yol açtığını ifade etti.

Tahir, Gazze'deki sağlık kuruluşlarının sınırlı imkanlarla hizmet vermekte olduğunu belirterek meslektaşlarına ve sağlık kuruluşlarına Gazze’ye gelerek yardım etmeleri çağrısında bulundu.

İsrail Saldırıları Sonucu Yıkım

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda yaklaşık 17,818 çocuk, 12,287 kadın olmak üzere 45,854 Filistinli hayatını kaybetti. Yaklaşık 109,139 kişi yaralandı.

Enkaz altında hâlâ binlerce kayıp olduğu bildirilirken, sivil altyapı da hedef alınıyor ve halk hastanelere sığınmak zorunda kalıyor.