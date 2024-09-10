Iraklı Doktorlar Türkiye'de Sağlık Turizmi İşbirliği İçin İncelemelerde Bulunuyor

Iraklı Sağlık Profesyonelleri Türkiye'de

Farklı branşlardan hekimler ve sağlık turizmi yöneticilerinden oluşan bir Irak heyeti, Türk sağlık hizmetlerinin ayrıntılarını öğrenmek amacıyla Türkiye'ye ziyarette bulundu.

Türkiye'nin Sağlık Hizmetlerinin Tanıtımı

Sağlık Diplomasisi Derneği tarafından yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı'nın desteklediği program dahilinde, Iraklı heyet İzmir, İstanbul ve Ankara şehirlerinde çeşitli temaslarda bulunacak.

Çeşitli Sağlık Uygulamaları İncelenecek

Heyetin gezi rotasında, platik cerrahi, saç ekimi, cerrahi sonrası bakım hizmetleri ve kaplıca turizmi gibi sağlık turizmi alanındaki birçok uygulama yer alıyor. Bu süreçte Iraklı uzmanlar, Türkiye’deki sağlık hizmetlerini bizzat gözlemleyerek ilgili yetkililerden bilgi alacak.

Yeni İş Birliği Fırsatları

İki ülke arasındaki potansiyel işbirliği fırsatlarını değerlendirmek amacıyla heyet, sağlık turizmi hizmetleri sunan hastanelerin temsilcileri, doktorlar ve ilgili bakanlıklar ile görüşmeler gerçekleştirecek.

Ahmet Aksu'dan Açıklama

Sağlık Diplomasisi Derneği Başkanı Ahmet Aksu, Türkiye'nin sağlık turizmi alanında dünya çapında önde gelen ülkeler arasında bulunduğunu belirterek, bu organizasyonun termal sağlık, kozmetik uygulamalar, saç ekimi ve organ nakli gibi birçok alandaki hizmetleri tanıtma fırsatı sunduğunu ifade etti.