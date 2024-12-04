Iraklı Kılıç Ustası Osmanlı Kılıçlarına Hayranlığını Sürdürüyor

Osmanlı Kılıcı Hayranı Iraklı Kılıç Ustası

Iraklı kılıç ustası Seyyid Haydar Ahmed, unutulmaya yüz tutmuş kılıç ustalığı mesleğini büyük bir tutku ile devam ettiriyor. Bağdat’ın Kazımiye bölgesinde bulunan atölyesinde, çeşitli dönemlere ait el yapımı kılıçlar sergileyen Ahmed, isteğe bağlı olarak her türlü kılıcı ustalıkla üretiyor.

Mesleğinin Geçmişi

1970 doğumlu kılıç ustası Ahmed, mesleğini amcasının yanında öğrenmiş. Amcasının yurtdışına gitmesinin ardından tüm mesleği devralarak kılıç yapım ustası olma yolunda ilerlemiştir. Atölyesindeki en eski kılıcın Safeviler dönemine ait olduğunu belirten Ahmed, kılıç fiyatlarının içinde kullanılan malzeme ve ait olduğu dönemin motiflerine göre değiştiğini ifade etti.

Osmanlı Kılıçlarına Özel İlgi

Aynı zamanda atölyesinde Abbasi ve Emevi dönemine ait kılıçların da bulunduğunu belirten Ahmed, tasarımı ve motifleri ile Osmanlı kılıçlarının en çok rağbet görenler olduğunu kaydetti. Ahmed, hayranlığını şu sözlerle dile getirdi: "Her uygarlığın ve döneminin olduğu gibi Osmanlı dönemine ait kılıçlar da diğerlerinden farklıdır. Kılıcı gördüğümde hangi döneme ait olduğunu anlarım. Hayatımda gördüğüm en güzel kılıçlar Osmanlı dönemine ait olanlardır. O kılıçların kendine has bir tasarımı var ve bazen onları taklit ederek kılıçlar yaparım. Osmanlı kılıçlarını çok seviyorum ve bu güzellikleri kendi yaptığım kılıçlara da aktarmaya çalışıyorum."

Osmanlı Kılıçlarının Özellikleri

Ahmed, Osmanlı kılıcını birçok kılıç arasından hemen ayırt edebildiğini vurgulayarak, "Osmanlılar, kılıç yapımı ve tasarımı sanatında ustalaşmışlardır. Osmanlı kılıçlarına her zaman özel bir ilgi ve talep vardır. Bu kılıçların özel alıcıları bulunur. Örneğin, Fars kılıçları tek çeşidden oluşurken Osmanlı kılıçlarının çok sayıda çeşidi ve ismi vardır." şeklinde konuştu.