Iraklı Murtaza el-Yabani, Kurşun Kalem Ucuna Mikro Heykeller Oyuyor

Bağdatlı Murtaza el-Yabani, kurşun kalem uçlarına 2–10 mm boyunda mikro heykeller işleyerek haftalarca süren eserler üretiyor.

Yayın Tarihi: 06.10.2025 11:39
Güncelleme Tarihi: 06.10.2025 11:51
HAYDAR KARAALP - Yeni bir heykelcilik türü olan kalem oyma sanatını başarıyla icra eden Iraklı Murtaza el-Yabani, kurşun kalemlerin ucuna çeşitli obje ve figürler işleyerek dikkat çeken eserler ortaya çıkarıyor.

Minimal boyutta büyük emek

Başkent Bağdat'ta yaşayan 29 yaşındaki Yabani, dünyada örneklerine nadir rastlanan bu sanatı mikro ölçekte icra ediyor. Kurşun kalemin ucunu titizlikle kazıyarak genelde 2–10 milimetre uzunluğunda birbirinden ilginç ve estetik mikro heykeller ortaya çıkaran sanatçı, bir heykeli tamamlayabilmek için bazen haftalar veya aylar harcıyor.

Yabani, sanatının inceliklerini AA muhabirine anlattı. Ortaokuldayken heykele ilgi duymaya başladığını, 2020'de koronavirüs dönemindeki sokağa çıkma yasağı sırasında bu sanatla uğraşmaya başladığını söyledi.

"Bu titizlik, konsantrasyon ve sabır gerektiren nadir bir sanat"

Israr ve öğrenme süreci

Yabani, bu sanata ulaşana dek yaşadığı zorlukları şöyle özetledi: "Bu sanatı öğrenene kadar 45 kez denedim ve hata yaptım. Ancak nadir olan bu sanata karşı ısrarım sayesinde işi öğrendim." Sanatın dünya çapında çok az kişi tarafından icra edildiğini düşündüğünü belirterek, "Sanırım dünya çapında bu sanatı icra eden kişi sayısı 6'dır." dedi.

Zorluklar, sağlık ve çalışma koşulları

Yaptığı işin fiziki zorluklarına da dikkat çeken Yabani, işlemin eklem hastalıklarına neden olabileceğini ve gözleri üzerinde etkileri olduğunu söylüyor. Çalışma disiplinine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bir günde en az 5 saat çalışmam gerekiyor. Çalışma sırasında kafam eğik olacak ve cep telefonu dahil hiçbir şeyle uğraşmamam lazım. Gözlerim de etkilenmeye başladı. Çalışırken hataya yol vermemek ve kalem ucunun kırılmaması için bazen nefesini bile kesmen gerekebiliyor. En ufak bir hata işi çöpe attırabilir. En küçük iş 20 saat alabiliyor. Bu 20 saati 4 güne bölüyorum."

Malzeme ve maliyet

Yabani, bu sanatın maliyetli olduğunu, yurt dışından sipariş ettiği özel kalemlerle çalıştığını belirtti. Zaman, sabır ve hassasiyet gerektiren eserleriyle hem yerel hem de uluslararası dikkat çekiyor.

Sonuç olarak, Murtaza el-Yabani'nin kurşun kalem ucuna işlediği mikro heykeller, küçük ölçekteki detaylarla büyük emek ve sabrı bir araya getiren nadir bir sanat örneği olarak öne çıkıyor.

