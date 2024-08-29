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Iraklı Vatandaşlara Vize Muafiyeti

15 yaş altı ve 50 yaş üstü Irak vatandaşları için Türkiye'ye vizesiz giriş imkanı sağlandı.

Yayın Tarihi: 29.08.2024 05:33
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 05:33
Iraklı Vatandaşlara Vize Muafiyeti

Iraklı Vatandaşlara Vize Muafiyeti Geliyor

Türkiye, 15 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük Irak vatandaşlarına yönelik önemli bir karar aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan bu düzenlemeye göre, belirli yaş gruplarındaki Irak vatandaşları, Türkiye'ye vizesiz olarak giriş yapabilecek.

Uygulama Detayları

Bu yeni düzenleme ile, Irak Cumhuriyeti'nin umuma mahsus pasaport hamili vatandaşları, her 180 gün içinde maksimum 90 gün süreyle turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde Türkiye'ye giriş yapabileceklerdir.

Bu uygulama, 1 Eylül tarihinden itibaren geçerli olacak ve ikili ilişkileri daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Önemli Not: Bu muafiyet yalnızca belirtiği yaş aralığındaki Iraklılar için geçerlidir.

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