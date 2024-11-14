Iraklılar, Trump Döneminde ABD'nin Çekilmeyeceğini Düşünüyor

ABD’nin Irak Politikasında Değişim Beklentisi Az

Irak Meclisi Güvenlik ve Savunma Komisyonu Üyesi Yasir Vitvit, Trump'ın döneminde uluslararası koalisyon güçlerinin geri çekilmeyeceğine inandığını ifade etti. Vitvit, "İktidara gelen her yeni Amerikan Başkanı, kendi yönetimini ve ekibini getiriyor. Ancak Trump'ın henüz iktidarı devralmadığı ve bu sürenin önümüzdeki ocak ayına kadar uzayabileceği göz önünde bulundurulduğunda politikasında henüz netlik söz konusu değil," dedi.

Başbakan Sudani’nin Mesajı

Trump’ın Irak’la ilgili politika ve vizyonunun belirsiz olduğunu belirten Irak Başbakanı Mohammed Shia al-Sudani, Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki işbirliğinin güvenlik boyutunun ötesine geçmesini arzu ettiklerini dile getirdi.

Gazeteci ve Aktivitelerden Açıklamalar

Iraklı gazeteci Mohammed al-Ferid, ABD'nin Trump döneminde Irak dış politikasının değişmeyeceğini belirtti ve "ABD dış politikasının Trump'ın yeni döneminde değişmesi bekleniyor, ancak bu politikanın değişmeyeceği kanaatindeyim" dedi. Iraklı aktivist Hedil al-Cenabi ise ABD'nin Irak'tan çekileceğini düşünmediğini vurguladı.

Trump'ın Olası Yüksek Gerilimleri

Iraklı siyaset uzmanı Ahmed Yasiri, Trump’ın milis güçlerini hedef alabileceğine ve sürpriz saldırılar gerçekleştirebileceğine dikkat çekti. Yasiri, “Trump, sürprizleri seven ve seçici bir lider karakterine sahip” ifadesini kullandı.

Geçmiş ve Gelecek

Irak'ta bir mahkeme tarafından Ebu Mehdi Mühendis’in öldürülmesi üzerine Trump hakkında yakalama kararı çıkarıldığı hatırlatıldı. Vatandaş Hatem Nayif ise, Trump'ın bölgedeki savaşları sona erdireceği umudunu dile getirerek, barış ve istikrar politikaları geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Sonuç

Iraklılar, Trump dönemi öncesi ve sonrası ABD'nin Irak'a olan yaklaşımı üzerine çeşitli görüşler ortaya koyarken, güvenlik anlaşmaları ve işbirliği konusundaki belirsizlikler devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.