İran, 1953 CIA Darbesi İçin ABD'ye Karşı Dava Açtı

İran'da 1953 CIA Darbesi Üzerine Dava Açıldı

İran, 1953 yılında meydana gelen ve başbakanı Muhammed Musaddık'ın devrilmesi ile sonuçlanan darbe nedeniyle ABD'ye karşı 71 yıl sonra dava açtı.

Duruşmanın Detayları

55'inci Uluslararası Hukuk Mahkemesi'nde yapılan davanın ilk duruşmasına çok sayıda vatandaş ve basın mensubu katıldı. Musaddık'ın torunu Mahmud Musaddık da bu davada yer aldı.

Hakim ve Avukatların Açıklamaları

Duruşmanın başında Mahkeme Hakimi Mecid Hüseyinzade, 20'den fazla eyaletten 402 bin İran vatandaşının dava açtığını duyurdu. Ardından, avukat Şami Akdem konuşarak, "CIA'nın, 19 Ağustos 1953'te İran'daki meşru hükümeti devirmek için iç ve dış ajanları kullandığına dair belgeler mevcut. ABD'nin bu darbe ile amacı, İngiltere'nin İran üzerindeki nüfuzunu kendi lehine çevirmekti," dedi.

Musaddık'ın Torunundan Açıklama

Mahmud Musaddık, yaşlılık nedeniyle sözlerini ifade edemedi ve hazırladığı yazılı metni oğlu Gulamali Musaddık aracılığıyla okuttu. Metinde, dedesi Muhammed Musaddık'ın petrol millileştirme mücadelesine tanıklık ettiğini belirtti.

Mahmud, mahkemeden, meşru İran hükümetini devirmek ve ülke kaynaklarının yağmalanmasından dolayı ABD'ye karşı maddi, manevi ve cezai tazminat talep etti.

Davanın Geleceği

Duruşmanın ilerleyen günlerde devam edeceği bildirildi. Unutulmamalıdır ki, Musaddık, 19 Ağustos 1953'te CIA'nın düzenlediği ve "Ajax Operasyonu" olarak bilinen darbenin hedefiydi. CIA'nın 2013'te yayımladığı arşiv belgeleri, bu darbedeki ABD ve İngiltere'nin rollerini açıkça ortaya koymaktadir.

İran, 1953 yılında İngilizlerin kontrolündeki petrolü millileştiren Başbakan Muhammed Musaddık'ın devrilmesiyle sonuçlanan darbedeki rolü nedeniyle ABD'ye karşı 71 yıl sonra açılan davanın ilk duruşması yapıldı. Tahran 55'inci Uluslararası Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına davaya müdahil olan çok sayıda vatandaş ve gazetecilerin yanı sıra Musaddık'ın torunu Mahmud Musaddık (sol 4) da katıldı.

İran, 1953 yılında İngilizlerin kontrolündeki petrolü millileştiren Başbakan Muhammed Musaddık'ın devrilmesiyle sonuçlanan darbedeki rolü nedeniyle ABD'ye karşı 71 yıl sonra açılan davanın ilk duruşması yapıldı. Tahran 55'inci Uluslararası Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına davaya müdahil olan çok sayıda vatandaş ve gazetecilerin yanı sıra Musaddık'ın torunu Mahmud Musaddık (sol 4) da katıldı.

İran, 1953 yılında İngilizlerin kontrolündeki petrolü millileştiren Başbakan Muhammed Musaddık'ın devrilmesiyle sonuçlanan darbedeki rolü nedeniyle ABD'ye karşı 71 yıl sonra açılan davanın ilk duruşması yapıldı. Tahran 55'inci Uluslararası Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına davaya müdahil olan çok sayıda vatandaş ve gazetecilerin yanı sıra Musaddık'ın torunu Mahmud Musaddık (sol 4) da katıldı.

İran, 1953 yılında İngilizlerin kontrolündeki petrolü millileştiren Başbakan Muhammed Musaddık'ın devrilmesiyle sonuçlanan darbedeki rolü nedeniyle ABD'ye karşı 71 yıl sonra açılan davanın ilk duruşması yapıldı. Tahran 55'inci Uluslararası Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına davaya müdahil olan çok sayıda vatandaş ve gazetecilerin yanı sıra Musaddık'ın torunu Mahmud Musaddık (sol 4) da katıldı.

İran, 1953 yılında İngilizlerin kontrolündeki petrolü millileştiren Başbakan Muhammed Musaddık'ın devrilmesiyle sonuçlanan darbedeki rolü nedeniyle ABD'ye karşı 71 yıl sonra açılan davanın ilk duruşması yapıldı. Tahran 55'inci Uluslararası Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına davaya müdahil olan çok sayıda vatandaş ve gazetecilerin yanı sıra Musaddık'ın torunu Mahmud Musaddık (sol 4) da katıldı.

İran, 1953 yılında İngilizlerin kontrolündeki petrolü millileştiren Başbakan Muhammed Musaddık'ın devrilmesiyle sonuçlanan darbedeki rolü nedeniyle ABD'ye karşı 71 yıl sonra açılan davanın ilk duruşması yapıldı. Tahran 55'inci Uluslararası Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına davaya müdahil olan çok sayıda vatandaş ve gazetecilerin yanı sıra Musaddık'ın torunu Mahmud Musaddık (sol 4) da katıldı.

İran, 1953 yılında İngilizlerin kontrolündeki petrolü millileştiren Başbakan Muhammed Musaddık'ın devrilmesiyle sonuçlanan darbedeki rolü nedeniyle ABD'ye karşı 71 yıl sonra açılan davanın ilk duruşması yapıldı. Tahran 55'inci Uluslararası Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına davaya müdahil olan çok sayıda vatandaş ve gazetecilerin yanı sıra Musaddık'ın torunu Mahmud Musaddık (sol 4) da katıldı.