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İran, 2 Milyon İzinsiz Göçmeni Sınır Dışı Etmeyi Planlıyor

İran, düzensiz göçmenlerin sayısını azaltmak amacıyla 2025'e kadar 2 milyon kişiyi sınır dışı edecek.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 16:30
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 16:30
İran, 2 Milyon İzinsiz Göçmeni Sınır Dışı Etmeyi Planlıyor

İran'dan Önemli Göçmen Açıklaması

İran Emniyet Teşkilatı Genel Komutanı Tuğgeneral Ahmed Rıza Radan, ülkesindeki düzensiz göçmenlerin sayısını azaltma planlarını duyurdu. Radan, Mart 2025'e kadar toplamda yaklaşık 2 milyon izinsiz yabancı uyruklu kişinin sınır dışı edilmesinin öngörüldüğünü açıkladı.

Düzensiz Göçmenlere Karşı Önlemler

Radan, Genç Gazeteciler Kulübü (YJC) aracılığıyla, İçişleri Bakanlığı ve diğer ilgili kuruluşlarla birlikte düzensiz göçmen sorununa karşı aldıkları önlemler hakkında bilgi verdi. Radan, "Bu yıl sonuna kadar yasa dışı olarak ülkede bulunan önemli sayıda izinsiz göçmeni sınır dışı edeceğiz," dedi.

Geçmişten Günümüze Düzensiz Göç

Sovyetler Birliği'nin 1979'da Afganistan'ı işgali sonrası başlayan göç dalgası, ABD işgali ve iç savaşlarla birlikte, yaklaşık 42 yıldır devam etmekte. Özellikle son dönemlerde Afganistan'dan İran'a yoğun bir göç yaşanıyor. İranlı yetkililer, ülkede resmi olmayan verilere göre yaklaşık 5 milyon Afgan bulunduğunu ve bunların çoğunun düzensiz göçmen olduğunu ifade ediyor.

Hükümetin Vizyonu

Önceki İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, Ekim 2023'te yasa dışı göçmenlerin ülkeyi terk etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Geri gönderilenler tekrar ülkeye dönebilmekte, bu durumu önlemek için sağlam bir mekanizmaya ihtiyacımız var," demişti. Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise seçim kampanyası sırasında düzensiz göçmenlerin sosyal sorunlara yol açtığını söyleyerek bu sorunun üstesinden geleceklerini belirtmişti.

Sınır Güvenliği Artırılıyor

Irak ile olan doğu sınırında 930 kilometre uzunluğunda bir duvar inşaatına başlayan İran, düzensiz göçmen sorunuyla mücadele amacını gütüyor. İçişleri Bakanı İskender Mumini, 6 Eylül'de yaptığı açıklamada ise, düzensiz göçmenlerin birçok olumsuzluğa neden olduğunu ifade ederek en kısa sürede sınır dışı işlemlerinin başlayacağını duyurdu.

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