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İran, 2500 Yıllık Ahameniş Eserlerini ABD'den Geri Aldı

İran, 1936'da ABD'ye gönderilen 1100 tarihi Ahameniş tabletini iade aldı. Eserler, ülkeye ulaştı ve karantinaya girecek.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 23:47
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 23:47
İran, 2500 Yıllık Ahameniş Eserlerini ABD'den Geri Aldı

İran, Tarihi Eserlerini Geri Aldı

İran, 1936 yılında inceleme amacıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderdiği Ahameniş İmparatorluğu dönemine ait 1100 parça tarihi tableti geri aldı. Bu tabletler, M.Ö. 550-330 tarihleri arasında varlık göstermiş olan Pers kültürünün önemli bir parçasını temsil ediyor.

Uçakla İade İşlemi Gerçekleşti

İran devlet televizyonunun aktardığına göre, iade edilen tarihi tabletler, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan tarafından ülkeye getirildi. Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Bakan Yardımcısı Ali Darabi, tabletlerin 1932 yılında Persepolis çevresindeki arkeolojik kazılarda keşfedildiğini ve ardından 1936'da araştırma amacıyla yurt dışına çıkarıldığını belirtti.

Önceki İade Süreçleri

Darabi, daha önce de bu eserlerin bir kısmının iade edildiğini ve geçen yıl yapılan beşinci sevkiyatta 3 bin 506 eserin İran'a geldiğini belirtti. Bugün getirilen tabletlerin içeriği, Ahameniş döneminde İranlıların günlük yaşamına dair bilgiler taşımaktadır. Tüm tabletler, çivi yazısı ve Elam alfabesi ile yazılmıştır.

Tabletlerin Geleceği

İade edilen tabletler, ülkeye ulaşımlarının ardından Ulusal Müze'de 72 saat süreyle karantinaya alınacak ve ardından eserlerin incelenmesine başlanacaktır.

Şah döneminde, İran ile ABD arasında yapılan bir anlaşma çerçevesinde, Chicago Üniversitesi Doğu Enstitüsü'nde 30 binden fazla kil tabletin üç yıl süreyle incelenmesi planlanmıştı. Ancak tabletlerin geri iade süreçleri sene sene devam etti; 1948, 1950, 2004 ve en son 2023 yılında bazı tabletler geri alındı. Geçen yıl iade edilen tabletler ise 18 Mayıs Dünya Müze Günü'nde düzenlenen özel bir törenle İran Ulusal Müze'de sergilendi.

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