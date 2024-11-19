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İran, AB Yaptırımlarına Karşı Tahran'daki Temsilciyi Çağırdı

İran, AB ve İngiltere'nin yaptırımlarına tepki olarak Macaristan'ın Tahran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 22:23
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 22:23
İran, AB Yaptırımlarına Karşı Tahran'daki Temsilciyi Çağırdı

İran, Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere tarafından getirilen yeni yaptırımlara karşı sert bir yanıt verdi. AB dönem başkanlığını yürüten Macaristan, Tahran Büyükelçisini İran Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, dünkü yaptırımların gerekçesi olan Rusya'ya balistik füze gönderdiği iddiaları şiddetle reddedildi. Açıklamada, AB’nin yaptırımlarının hukuka aykırı ve haksız olduğu ifade edilirken, İran'ın denizcilik sektörünün hedef alınmasının seyrüsefer serbestisini ihlal ettiği vurgulandı.

İran, Rusya'ya füze gönderildiğine dair iddiaların Ukrayna'nın üst düzey yetkilileri tarafından doğrulanmadığını belirtti. Ayrıca, Avrupa ülkelerinin İran'ın herhangi bir ülke ile savunma işbirliğine müdahale etmesinin kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Dün, AB ve İngiltere, İran'ın Rusya’ya balistik füze gönderdiğine dair iddialar nedeniyle İranlı kişi ve kurumlara yaptırım uygulama kararı almıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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