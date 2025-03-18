İran, ABD Casus Uçaklarını Engelledi

İran, Hava Sahasında ABD Uçaklarını Engelledi

İran'ın hava sahası yakınlarında uçuş gerçekleştiren ABD'ye ait bir insansız hava aracı, İran uçakları tarafından etkisiz hale getirildi. Olay, güvenlik bürokrasisine yakınlığıyla tanınan Nournews internet sitesi tarafından duyuruldu.

MQ-4C Casus Uçağı Çekildi

Haber kaynağının verdiği bilgiye göre, MQ-4C tipi bir casus uçak, İran hava sahasındaki tehdit algılaması sonrası bölgeden uzaklaştırıldı. İran Silahlı Kuvvetleri, bu olayla ilgili olarak, "Her türden saldırıya karşı düşmanların Orta Doğu'daki çıkarlarına yönelik tam kapsamlı bir savunma ve kuvvetli bir saldırı planına hazırız" şeklinde açıklama yaptı.

Bölgedeki Gerginlik Tırmanıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Yemen'deki Husilere ağır saldırılar düzenleyerek, bölgedeki gerilimleri artırdı. Trump, Husiler'in saldırılarının İran'dan kaynaklandığını belirterek, Tahran yönetiminin bunun "korkunç sonuçlarına" katlanmak zorunda kalacağı uyarısında bulundu.

Bu olay, Orta Doğu'daki gerginliğin artmasına ve uluslararası ilişkilerin daha karmaşık bir hal almasına neden olmaktadır.