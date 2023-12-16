İran ABD helikopterine müdahale etti

ABD, 27 Kasım'da "USS Dwight D. Eisenhower" adlı nükleer başlıklı gemisinin Hürmüz Boğazı'nı geçip Basra Körfezi'ne giriş yaptığını açıkladı. Eisenhower, bölgede Husilerin saldırdığı sivil gemileri korumak için körfezde demirledi. Husilerin daha önce de hedef aldığı Eisenhower 19 gün sonra körfezden çıktı.

İran, Eisenhower'ın bölgedeki hareketlerini yakından takip ettiğini duyurdu. Tuğamiral Alireza Tangsiri, yaptığı açıklamada "20 gündür ABD filosunun peşindeyiz. Burada propaganda yapmak için bulundular, hiçbir işe yaramadılar" ifadelerini kullandı. ABD ise henüz Basra Körfezi'nden ayrıldıklarını teyit etmedi.





İran, ABD donanmasının bölgeden çekildiğini gösteren bir video paylaştı. Videoda İranlı yetkilinin geminin kaptanıyla yaptığı konuşma duyuluyor. Konuşmada şunlar geçiyor:

-İranlı yetkili: Kaptan size daha önce de söyledik, helikopterinizi geminin üzerinde tutun.

-ABD'li kaptan: Bu hat uluslararası deniz hukukuna bağlı.

İranlı yetkili: Helikopteriniz izin almadan uçuyor ve provoke ediyor. Helikopteri geminin üzerinde tutun.

Konuşmadan sonra küçük bir İran teknesi ABD gemisine yaklaşıyor ve İranlı yetkili tekrar ABD'ye teknenin kendilerine ait olduğunu ve helikopteri indirmesini istiyor, ABD tarafı ise bu defa helikopteri gemiye indiriyor.

İranlı yetkilinin, ABD'ye helikopteri indirmesini söylediği görüntüler sürerken video bir ara Tahran tarafının ofisine geçiyor. Telsizdeki İranlı görevlinin yanında ABD'nin 2020 yılında öldürdüğü Devrim Muhafızlarının eski komutanı Kasım Süleymani de görülüyor.