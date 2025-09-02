İran: ABD ile Müzakerelere Açığız — Laricani, Washington'un Füze Taleplerini Eleştirdi

Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nden açıklama

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ABD ile masaya oturmaya açık olduklarını ancak Washington'un Tahran'ın füze programı gibi nükleer dışı konuları gündeme getirerek görüşmeleri engellediğini söyledi.

Laricani, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD ile müzakerelerin yolu kapalı değil ancak müzakereler konusunda yapmacık sözler eden, masaya gelmeyen ve bunun için de haksız yere İran'ı suçlayan Amerikalıların kendisidir." ifadelerini kullandı.

Laricani, İran'ın müzakerelere ilişkin tutumunu "rasyonel" olarak nitelendirirken, füze kısıtlamaları gibi uygulanamayacak konuların gündeme getirilmesinin her türlü görüşmeyi geçersiz kıldığını belirtti.