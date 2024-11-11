İran: ABD, İsrail'in Savaş Suçlarına Karşı BMGK'yı Felç Ediyor

İran'dan Sert Açıklamalar

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin, İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki soykırım ve savaş suçlarının durdurulmasını engelleyerek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) "felç ettiğini" açıkladı. Bekayi, Dışişleri Bakanlığında düzenlenen haftalık basın toplantısında İran'ın dış politikasını ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

ABD'nin Siyaseti Eleştirildi

ABD'deki Donald Trump seçim sonuçlarının kendilerini ilgilendirmediğini dile getiren Bekayi, bu ülkenin bölge politikalarının İran'a karşı tutumunun kritik öneme sahip olduğunu belirtti. "Son 4 yıldır ABD'nin İran'a yönelik düşmanca politikası devam etmiş durumda," diyen Bekayi, mevcut ABD hükümetinin nükleer müzakereler ve diğer konularda seçim sırasında verdiği sözleri tutmadığını ifade etti.

BM Güvenlik Konseyi'nin Durumu

Bekayi, ABD'nin İsrail'in Gazze ve Lübnan'da işlediği soykırım ve savaş suçlarını durdurmasına engel olduğunu belirterek, "BMGK, Gazze ve Lübnan'daki savaş karşısında ABD'nin engellemeleri nedeniyle adeta felç olmuştur," şeklinde konuştu.

İddialara Yanıt

ABD Adalet Bakanlığı tarafından Trump'a yönelik suikast planlarıyla İran'ın bağlantılı olduğuna dair iddiaları da reddeden Bekayi, "Bu iddianın zamanlaması şüpheli. Herhangi bir müdahaleyi kategorik olarak reddediyoruz," dedi. Böyle batıl iddiaların karmaşık İran-ABD ilişkilerine zarar vereceğini vurguladı.

Nükleer Program Açıklamaları

İran'ın nükleer silah üretebileceğine dair suçlamaları tekrar reddeden Bekayi, daha önce Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi tarafından yapılan açıklamayı hatırlatarak, İran'ın nükleer programının tamamen barışçıl olduğunu belirtti. Trump'ın 2018'deki tek taraflı çekilişinin ardından, nükleer anlaşmanın yeniden uygulanabilir hale gelmesi için güncellemeler gerekeceğini ifade etti.

İran-Suudi Arabistan İlişkileri

Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Feyyaz bin Hamid er-Ruveyli'nin Tahran'a yaptığı ziyareti de değerlendiren Bekayi, İran ve Suudi Arabistan arasındaki görüşmelerin sürekli olarak faydalı bir şekilde devam ettiğini vurguladı. "Bu ziyaretin, ilişkilerin her alanda güçlendirilmesi için gerekli temel olduğunu umuyoruz," dedi.

Bölgesel İşbirliği Vurgusu

Bekayi, bölge ülkelerinin güvenlikleri için bölgesel işbirliğinin artırılması konusunda ortak bir anlayışa sahip olduğunu da sözlerine ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Bekayi, Dışişleri Bakanlığında düzenlenen haftalık basın toplantısında, ABD'nin, İsrail'in Gazze ve Lübnan'da işlediği soykırım ve savaş suçlarının durdurulmasını engelleyerek Birleşmiş Milletler Güvelik Konseyini (BMGK) felç ettiğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Bekayi, Dışişleri Bakanlığında düzenlenen haftalık basın toplantısında, ABD'nin, İsrail'in Gazze ve Lübnan'da işlediği soykırım ve savaş suçlarının durdurulmasını engelleyerek Birleşmiş Milletler Güvelik Konseyini (BMGK) felç ettiğini söyledi.