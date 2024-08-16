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İran: ABD, Katar'daki Ateşkes Görüşmelerinde Suç Ortağıdır

İran Dışişleri Bakan Vekili Bakıri, ABD'nin ateşkes görüşmelerinde arabulucu olmadığını, İsrail'in suç ortağı olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 23:27
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 23:27
İran: ABD, Katar'daki Ateşkes Görüşmelerinde Suç Ortağıdır

İran: ABD'nin Rolü Eleştirildi

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, Gazze'deki ateşkes görüşmelerinde ABD'yi arabulucu olarak görmediklerini, aksine İsrail'e silah sağlayan bir "suç ortağı" olarak nitelendirdiklerini ifade etti.

Görüşmeler Hakkında Bilgi Paylaşımı

Bakıri, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine dair detaylar paylaştı. Bu görüşmede, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının durdurulmasına yönelik Doha şehrinde yapılan görüşmelerin ilerleyişini değerlendirdi.

Aldatma ve Sahtekarlık Vurgusu

Bakıri, ABD ve İsrail'in müzakere süreçlerindeki aldatma ve sahtekarlık girişimlerine dikkat çekti. Ayrıca, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını durdurmaya zorlamak için gerekli tüm yöntemlerin kullanılmasının şart olduğunu belirtti.

İkinci Görüşme

İki Bakan, Doha'daki ateşkes görüşmelerinin başlamasından bu yana ikinci kez telefonda toplantı gerçekleştirdi. Bakıri, önceki görüşmede İsrail'in Gazze'de işlediği suçların durdurulması için diplomatik çabaların artırılması gerektiğini vurguladı.

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