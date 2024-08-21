İran, ABD'nin Nükleer Silah İddialarını Reddetti

İran, ABD'nin Nükleer Silah Üretme İddiasını Reddetti

İran, ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı'nın "İran yıl sonuna kadar kendini nükleer silah sahibi ilan edebilir" şeklindeki iddiasını "temelsiz" olarak nitelendirerek, ülkenin savunma doktrininde nükleer silahlara yer olmadığını savundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani'nin Açıklamaları

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Mike Turner'ın ifadelerine cevap verdi. Kenani, daha önce ABD'li yetkililerin benzer iddiaları tekrar ettiğini ve bu iddiaların İran'ın "barışçıl" nükleer programını bir güvenlik meselesi haline getirmeyi amaçladığını ifade etti.

Nükleer Program ve İddiaların Ardındaki Sebepler

Kenani, İran'ın nükleer programındaki mevcut durumun ABD'nin 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinin bir sonucu olduğunu belirtti. Kenani, "Bu tür iddialar, suçlu ve mağdurun kim olduğunu değiştirmez," ifadelerini kullandı.

İsrail'in Nükleer Tehditleri ve İran'ın Yanıtı

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Mike Turner, 19 Ağustos'ta CBS News'e verdiği röportajda, Tahran'ın nükleer silah sahibi olabileceğine dair endişelerini dile getirdi. Bu süreçte, İran, zenginleştirilmiş uranyum stoklarını arttırmakla birlikte yüksek düzeyde uranyum zenginleştirmeye başlamıştı. İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e bağlı Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanı Kemal Harrazi, 13 Mayıs'ta yaptığı bir konuşmada, bölgedeki tek nükleer silah sahibi İsrail tarafından tehdit edilirse Hamaney'in kitle imha silahlarının üretimini yasaklayan fetvasının değişebileceğini belirtti. Harrazi'nin ardından Dışişleri Bakanlığına gelen Abbas Arakçi de, 27 Mayıs'ta Al Jazeera Forumu'nda İsrail'in kaynaklandığı nükleer tehdidin bölgedeki ülkeleri nükleer silah tutumlarını gözden geçirmeye zorlayabileceğini ifade etti.