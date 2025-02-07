İran, ABD'nin Yeni Petrol Yaptırımlarını Şiddetle Kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran'a yönelik petrol ihracatına ilişkin yeni yaptırımlarını kınadı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, yaptığı yazılı açıklamada, ABD hükümetinin İran'daki ham petrol satışlarını hedef alarak bir grup birey ve tüzel kişiye yaptırım uygulamasını "zorbalık" olarak değerlendirdi.

Bekayi, "ABD'nin yeni yönetiminin İran'ın ekonomik ortaklarıyla yasal ticaretini engelleyerek İran halkına baskı uygulama kararı, uluslararası sorumluluklarının gerektirdiği gayrimeşru ve yasa dışı bir eylemdir" şeklinde konuştu.

ABD yönetimi, İran ham petrolünün Çin'e gönderimini kolaylaştırdığı gerekçesiyle, Çin, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dahil birçok kuruluş ile kişiyi yaptırım kapsamına aldı. Yine, birkaç geminin de listeye eklendiği bildirildi.