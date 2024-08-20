İran, ABD Seçim Müdahale İddialarını Reddetti

İran'dan ABD Seçimlerine Müdahale İddialarına Yanıt

İran, son günlerde gündemde olan ABD seçimlerine müdahale ettiği yönündeki iddiaları bir kez daha reddetti. İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, bu suçlamaların asılsız olduğuna dikkat çekti.

Belgelerin Sunulmasını İstedi

İran'ın BM temsilciliği, Washington yönetiminden bu iddialara ilişkin somut belgeler sunmalarını talep ederek, "Daha önce de belirttiğimiz gibi, İran'ın ABD başkanlık seçimlerine müdahale etme gibi bir hedef ve düşüncesi yoktur. Eğer ABD hükümeti bu iddiasında haklıysa, belgelerini sunmalıdır ki onlara yanıt verebilelim," şeklinde bir açıklama yaptı.

İddiaların Temeli Olmadığını Belirtti

Açıklamada, söz konusu suçlamaların "dayanaktan yoksun" olduğu ve doğrudan yanıt verilmesini gerektirdiği vurgulandı. Son günlerde, Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın kampanya ekibi de İran'ı siber saldırılarla suçlamıştı.

Bu gibi tekrar eden suçlamaların, iki ülke arasındaki ilişkilerin gerilmesine neden olabileceği belirtiliyor.