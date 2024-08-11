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İran, ABD Seçimlerine Müdahale İddialarını Reddetti

İran, ABD seçimlerine müdahale ettiği iddialarını yalanlayarak, bu tür bir niyetlerinin olmadığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 16:41
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 16:41
İran, ABD Seçimlerine Müdahale İddialarını Reddetti

İran'dan ABD Seçimlerine Müdahale İddialarına Yanıt

İran, ABD seçimlerine müdahale ettiği yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetti. Bu açıklama, İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği aracılığıyla yapıldı.

İddialara İtiraz

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'nın (ISNA) haberine göre, BM Temsilciliği tarafından gerçekleştirilen açıklamada, "İran yönetiminin, ABD başkanlık seçimlerine müdahale etme gibi bir hedef ve düşüncesi yoktur," denildi. Bu açıklama, özellikle seçim döneminde artan asılsız suçlamalara karşı bir yanıt niteliği taşıyor.

Siber Saldırı Suçlamaları

ABD'de devam eden başkanlık yarışında Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın kampanya ekibi, İran'ı kendi kampanyalarına yönelik siber saldırılar düzenlemekle suçlamıştı. Ancak İran, bunun gerçeği yansıtmadığını belirtmiştir.

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