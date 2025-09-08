İran: ABD Talebine Karşı Füze Programı Müzakere Edilmeyecek

İsmail Bekayi baskın açıklamalarda bulundu, nükleer ve dış politika gündemini değerlendirdi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Tahran daki Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında ülkenin dış politika gündemini ve savunma önceliklerini değerlendirdi.

Bekayi, İran ın nükleer programı ve Avrupa ile yürütülen temaslara ilişkin olarak Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi nin Doha da AB Dış Politika ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile gerçekleştirdiği görüşmede bazı önerilerin gündeme geldiğini ve tarafların şu anda ilgili makamlarla istişare halinde olduğunu belirtti. Önerilerin içeriğine dair ayrıntı vermedi ancak AB ile ilerleyen günlerde yeni bir görüşme yapılacağını aktardı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı nın (UAEA) İran ın nükleer programına ilişkin 31 Ağustos ta yayımladığı üç aylık raporu değerlendirirken Bekayi, sahadaki gerçekleri dikkate alan adil bir rapor beklentisini dile getirdi. Hafta sonunda UAEA ile uzmanlar düzeyinde yürütülen yeni işbirliği modeline ilişkin görüşmelerin sonuçlarının şu anda Tahran daki ilgili makamlarca incelendiğini ve görüşmelerin olumlu ilerlediğini kaydetti.

ABD nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu na katılacak İran ve bazı diğer ülkelerin yetkililerine yönelik kısıtlamalar getirme girişimlerine ilişkin soru üzerine Bekayi, bunun uluslararası hukuk ve BM Genel Merkez Anlaşması na açıkça aykırı olduğunu söyledi. Bekayi, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ın BM Genel Kurulu na katılmak üzere New York a gideceğini doğruladı.

Bekayi ayrıca 15 Eylül de Viyana da başlayacak UAEA Genel Konferansı na İran ın katılacağını ve konferansta ülkelerin barışçıl nükleer tesislerine yönelik her türlü saldırı veya tehditin yasaklanması yönünde bir karar tasarısı sunacaklarını bildirdi. Uluslararası hukuk ve UAEA kararlarına işaret eden Bekayi, ABD nin bu tasarıya muhalefetinin uluslararası hukuku hiçe saymanın göstergesi olacağını vurguladı.

Meclis te tartışılan NPT den çekilme hazırlıklarına dair soru üzerine Bekayi, bazı vekillerin bu tür tartışmaları gündeme getirdiğini bildiklerini fakat bu tür kararların devletin en üst düzeyinde kararlaştırılması gerektiğini söyledi. Bekayi, İran ın NPT anlaşmasının bir üyesi olduğunu ve Güvenlik Denetimi Anlaşması na bağlı kaldığını ifade etti.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani nin ABD nin nükleer anlaşma için İran ın füze programının sınırlandırılmasını şart koştuğuna dair açıklamasına ilişkin olarak Bekayi şu net değerlendirmeyi yaptı:

İran ülkenin savunma kabiliyetleri ve imkanları konusunda hiçbir koşulda müzakere etmeyecektir. Bu tartışılmaz ve sarsılmaz bir ilkedir. Bekayi, İran ın egemenliğini, onurunu, bağımsızlığını ve güvenliğini savunmak için gerekli araçlar konusunda hiçbir müzakere veya diyaloğa izin vermeyeceğinin her zamankinden daha açık hale geldiğini sözlerine ekledi.