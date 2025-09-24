İran: ABD ve İsrail'in Saldırılarında Hasar Gören Nükleer Tesisler Yeniden İnşa Edilecek

İran, hazirandaki İsrail ve ABD saldırılarında hasar gören nükleer tesislerin yeniden inşa edileceğini açıkladı; İslami ABD ile müzakereyi reddetti.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 12:31
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 12:31
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami açıklama yaptı

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Sky News Arabia'ya yaptığı açıklamada, haziran ayında İsrail ile yaşanan 12 günlük savaş sırasında hasar gören nükleer tesislerin yeniden inşa edileceğini belirtti.

"Hedef alınan tesisler, uluslararası baskılara ve İsrail'in olası saldırı tehdidine rağmen yeniden inşa edilecektir."

İslami, ülkesinin uranyum zenginleştirme oranının abartıldığını savundu ve şu ifadeleri kullandı: "Yüksek zenginleştirme oranı, mutlaka silah amaçlı değildir. Biz, hassas ölçüm araçlarımız için daha yüksek oranda zenginleştirmeye ihtiyaç duyuyoruz. Yıllardır ambargo altındayız. Bu ürünleri kimse bize satmıyor."

ABD ile müzakere yapmayacaklarının altını çizen İslami, "Onlarla konuşmaya gerek yok." dedi ve şu değerlendirmeyi paylaştı: "ABD, İran halkına büyük haksızlıklar yaptı, İslam Devrimi'nin başından beri İran'a ağır darbeler indirdi ve yakın zamanda ülkemize karşı askeri saldırılarda bulundu. Dolaylı görüşmeler yapılırken ve müzakereler sürerken onlar askeri operasyonlar gerçekleştirdi. Bir düşman, düşmandır. Böyle bir düşmanla konuşmanın hiçbir anlamı yok."

Çatışma sürecinin kronolojisi

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenlemişti.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda yaşamını yitirmişti.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenlemişti.

İran, ABD'nin saldırısına misilleme olarak 23 Haziran'da, ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne saldırmış, ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ile İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurmuştu.

