İran-Afganistan sınırında 400 tır internet kesintisiyle mahsur

Afganistan'daki internet arızası nedeniyle İran-Afganistan sınırında 400 tır bekliyor; telefon ve internet iletişimi 2 gündür kesik.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 14:51
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 14:51
Sınır ticaretinde iletişim krizi

İran-Afganistan Ticaret Odası Başkanı Mahmud Seyyadat, Afganistan'daki internet sorunu nedeniyle sınırda yüzlerce tırın mahsur kaldığını açıkladı. Seyyadat, İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuştu.

Seyyadat, "Afganistan'da fiber optik hattının kesilmesi ve Taliban'ın internet sınırlamaları nedeniyle sınırda 400 tır bekliyor." dedi. Yetkili, söz konusu durumun iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri olumsuz etkilediğine ve 2 gündür telefon ve internet iletişiminin kesik olduğuna işaret etti.

Seyyadat, sorunun kısa sürede giderilmesini umduklarını kaydetti.

Öte yandan Taliban yönetimi tarafından yapılan açıklamada ise ülkedeki internet sorununun fiber optik hattında yenileme çalışmalarından kaynaklandığı, kısıtlamalara ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

