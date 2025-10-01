İran AKK, İsrail için casusluk cezalarını artıran tasarıyı onayladı

Anayasayı Koruyucular Konseyi, Meclis değişikliklerinin ardından iki tasarıyı; İsrail için casusluk cezelerini artıran ve sivil İHA düzenlemesini onayladı.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 12:57
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 12:57
İran Anayasayı Koruyucular Konseyi iki yasa tasarısını onayladı

AKK Sözcüsü Hadi Tahan Nazif bilgi verdi

Anayasayı Koruyucular Konseyi (AKK), "İsrail rejimi ve düşman ülkeler için casusluk ve işbirliğinin cezalarının artırılması" ile "sivil amaçlı insansız hava araçlarının (İHA) düzenlenmesine" ilişkin yasa tasarılarını onayladı.

AKK Sözcüsü Hadi Tahan Nazif, konuyla ilgili açıklamayı konseyin "shora-gc" internet sitesine yaptığı konuşmada duyurdu.

Nazif, söz konusu iki tasarının daha önce bazı belirsizlik ve eksiklikler nedeniyle İran Meclisine geri gönderildiğini, Meclis tarafından yapılan değişikliklerin ardından yeniden incelenip AKK tarafından onaylandığını belirtti.

Bu yasa tasarıları, İsrail'in haziran ayında İran'a saldırılarıyla başlayan 12 günlük savaş döneminde İran Meclisi tarafından kabul edilmişti.

İran'da Mecliste kabul edilen yasa tasarıları AKK'nin onayına sunuluyor. AKK tarafından onaylanan yasa tasarıları, Meclis Başkanı tarafından Cumhurbaşkanı'na gönderiliyor.

