İran, Almanya'nın Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına Çağırdı

İran, Almanya'nın Tahran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına Çağırdı

İran, ülkede terör eylemleri nedeniyle idam cezasına çarptırılan Almanya-İran vatandaşı Cemşid Şarmehd konusunda Berlin'den gelen tepkileri "iç işlerine müdahale" olarak değerlendirerek Almanya'nın Tahran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Dışişleri Bakanlığı Açıklaması

İran Dışişleri Bakanlığı, Alman yetkililerin Şarmehd'in idamı sonrası sergiledikleri "müdahaleci ve uygunsuz tavırları" nedeniyle Markus Potzel isimli büyükelçiyi bakanlığa davet etti. Şarmehd'in, 2008 yılında Şiraz'da düzenlenen bombalı saldırı da dahil olmak üzere, birçok terör eyleminden sorumlu olduğu belirtildi.

Şirmehd'in Terör Faaliyetleri ve İdam Kararı

Cemşid Şarmehd, "Tonder" ve "İran Krallığı Meclisi" adlı örgütün lideri olarak yakalanıp yargılmıştı. 12 Nisan 2008 tarihinde gerçekleşen terör saldırısı, 14 kişinin ölümüne ve 215 kişinin yaralanmasına neden olmuştu. İran İstihbarat Bakanlığı, 2003 yılından itibaren ABD'de yaşayan Şarmehd'in Temmuz 2020'de yurtdışında yakalanarak ülkeye getirildiğini duyurdu. Ailesi ise, onun Birleşik Arap Emirlikleri'nde "kaçırıldığını" iddia etti.

21 Şubat 2023'te idama mahkum edilen Şarmehd, Yargıtay tarafından kararının onanmasının ardından geçtiğimiz günlerde infaz edildi. Almanya'nın, idam kararının geri alınması yönündeki çağrısına rağmen, 22 Şubat'ta Almanya'nın Berlin Büyükelçiliği'nde iki İranlı görevli "istenmeyen kişi" ilan edildi.

Almanya'dan Tepkiler

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, bu gelişmeler sonrası Tahran Büyükelçisini Berlin'de istişarelerde bulunmak üzere çağırdı ve İran'a "ciddi sonuçlar" uyarısında bulundu. Ayrıca, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Baerbock'ın İsrail'in Filistinli siviller üzerindeki saldırılarını meşrulaştıran açıklamalarına tepki göstererek, "Bu kadar manipülasyon yeter. Çocuk katillerini ve teröristleri desteklemeyi bırakın" ifadelerini kullandı.