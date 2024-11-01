İran, Almanya'nın Konsolosluk Kapatma Kararına Sert Tepki Gösterdi

Almanya'nın Konsolosluklarını Kapatma Kararı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İran-Almanya vatandaşı Cemşid Şarmehd'in terör eylemlerinden suçlu bulunarak idam edilmesinin ardından Almanya'nın İran konsolosluklarını kapatma kararına ciddi bir tepki gösterdi.

Tepkiler ve Suçlamalar

Erakçi, X sosyal medya platformundaki paylaşımında, "Almanya'daki konsoloslukların kapatılması, İran'da yaşayan ve büyük çoğunluğu aynı zamanda Alman vatandaşı olan İranlılar için bir yaptırımdır." ifadelerini kullandı.

Almanya'nın bu kararının, 2008 yılında Şiraz'da 14 kişinin öldüğü terör saldırısının faili olarak tanımladığı teröristi desteklemek anlamına geldiğini belirtti. Erakçi, İran'ın Berlin Büyükelçiliği ile diğer diplomatik temsilciliklerin konsolosluk bölümlerini güçlendirme çabasında olduklarını kaydetti.

Şarmehd'in Yargılanması ve İdamı

İran İstihbarat Bakanlığı, Cemşid Şarmehd'in 2003 yılından bu yana ABD'de yaşıyor olduğuna dikkat çekti ve Temmuz 2020'de ülkeye getirildiğini duyurdu. Ailesi, Şarmehd'in Birleşik Arap Emirlikleri'nde 'kaçırıldığını' iddia etti.

Şarmehd, 21 Şubat 2023 tarihinde yargılandığı mahkeme tarafından idama mahkum edilmişti. Yargıtay kararının onanmasının ardından 28 Ekim'de idam cezası infaz edildi. Almanya, Şarmehd'in idamının geri alınması çağrısında bulunmuştu.

Tahran-Berlin İlişkilerindeki Gerilim

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, bunun ardından Iran’ın Berlin Büyükelçisi’ni istişarelerde bulunmak üzere Berlin'e çağırdı ve İran’ı “ciddi sonuçlarla” tehdit etti.

Erakçi, Baerbock’un söylediklerine cevaben, “Bu tür manipülasyonlara son verin. Çocuk katillerini ve teröristleri desteklemeyi bırakın.” şeklinde tepki gösterdi.

Almanya'nın kararının ardından, Frankfurt, Münih ve Hamburg'daki 3 İran başkonsolosluğu kapatılacak ve bu konsolosluklarda görevli 32 İranlı diplomatın ülkeden tekrar ayrılacağı ifade edildi.