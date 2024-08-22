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İran, Avrupa ile İlişkileri Yeniden İnşa Etme Çabasında

İran Dışişleri Bakanı, Avrupa ile ilişkileri güçlendirmek için yapıcı adımlar atılması gerektiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 13:49
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 13:49
İran, Avrupa ile İlişkileri Yeniden İnşa Etme Çabasında

İran'dan Avrupa Ülkelerine Barış Sinayalleri

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İran'ın Avrupa ülkeleriyle olan ilişkilerini yeniden güçlendirme çabasında olduğunu açıkladı.

Yeniden Yapılandırma İhtiyacı

Erakçi, Avrupa'nın düşmanca tutumlarını terk etmesi gerektiğini belirterek, "Avrupa ülkeleriyle ilişkileri yeniden inşa etmeye çalışacağız. Ancak bunun için düşmanca yaklaşımlarını bırakmalılar," ifadelerini kullandı.

Nükleer Anlaşmanın Önemi

2015 yılında İran ile 5+1 grubu (ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya) arasında imzalanan nükleer anlaşmanın yeniden hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Erakçi, "Nükleer anlaşmasını yeniden canlandırmak ve yaptırımları kaldırmak için çaba göstermeleri gerekiyor," dedi.

Ekonomik Yaptırımlar ve Ticaret Hedefi

Erakçi, İran'a uygulanan ekonomik yaptırımların kaldırılması ve uluslararası ticaret ortamına dönme hedefinin önemine değinerek, ABD ile gerilimi yönetme planlarını da açıkladı. "Ekonomik yaptırımlar, ülkemizin gelişimini engelliyor ve uluslararası pazarlara entegre olmanın önündeki en büyük engel, " diye konuştu.

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