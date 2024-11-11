İran Bağlantılı Hackerlar, İsrailli Nükleer Bilim Adamlarının Bilgilerini İfşa Etti

İran istihbaratıyla bağlantılı olduğu öne sürülen bilgisayar korsanları, İsrail’in Tel Aviv kentinin güneyinde yer alan Sorek Nükleer Araştırma Merkezi'nde çalışan bir bilim adamı ile bazı İsrailli yetkililerin kişisel bilgilerini ifşa etti.

Haaretz tarafından yapılan habere göre, bu bilgisayar korsanları, Haberin ayrıntılarına göre, İsrailli bilim adamları ve aralarında diplomatların da bulunduğu yetkililere ait kişisel verilere erişim sağladı. Bilgisayar korsanlarının ele geçirdiği materyaller arasında, bilim adamının yer aldığı SARAF parçacık hızlandırıcı projesine ait bilgilerin olduğu ve diğer bilim adamlarının isimlerini gösteren ekran görüntüleri yer alıyor.

Bu görüntülerin, söz konusu bilim adamının cep telefonundan ya da e-posta hesabından elde edildiği ve radyasyon güvenliği uzmanı olarak yaptığı işlemlerle bağlantılı olduğu düşünülüyor. Ayrıca, İsrailli nükleer bilim adamına ait pasaport fotoğraflarının da yayımlandığı iddia ediliyor.

Bugüne kadar nükleer tesise ilişkin yalnızca 30 fotoğraf yayınlayan bu hackerların, araştırma merkezine dair hassas bilgileri ele geçirip geçirmediğine dair kesin bilgilere ulaşılamadı.

Eski İsrailli Diplomatların Bilgileri de Sızdırıldı

Bilgisayar korsanları, İsrail’in ABD’deki askeri ateşesi olarak görev yapmış diğer bir yetkilinin ve halihazırda büyükelçi olarak görevde olan bir diplomata ait kişisel bilgileri de ifşa etti. Bu bağlamda, söz konusu yetkililerin ailelerine dair verilerin de sızdırıldığı bildiriliyor.

Ayrıca, bilgisayar korsanları, İsrail Savunma Bakanlığı'nda genel müdür olarak çalışmış bir şahsa ait kişisel hesap bilgilerini ele geçirerek, kişisel fotoğraflarını ve belgelerini de yayınladılar.

İsrail Ulusal Siber Direktörlüğü, konuyla ilgili herhangi bir yorum yapmaktan kaçınırken, soruları doğrudan Başbakanlık Ofisi'ne yönlendirdi. Öte yandan, İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet’in de konu hakkında bir açıklamada bulunmadığı ifade edildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İsrail Atom Enerjisi Komisyonu tarafından bir yanıt yayımlayarak, gerçekleştirilen kapsamlı incelemenin neticesinde, yayımlanan görüntülerin ve planların İsrail’deki hiçbir tesise ait olmadığını bildirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.