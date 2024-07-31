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İran, BMGK'den Acil Oturum Talep Etti

İran, İsmail Heniyye'ye yönelik suikast sonrası BMGK'nın acil toplanmasını istedi.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 18:41
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 18:41
İran, BMGK'den Acil Oturum Talep Etti

Olayın Arka Planı

İran, Birleşmiş Milletler (BM) üzerinden uluslararası bir çağrı yaparak, BMGK'nın acil oturumla toplanmasını talep etti. Bu talep, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da uğradığı suikast sonrasında gündeme geldi.

Suikast ve İddialar

İran'ın BM Daimi Temsilciliği, Hamas lideri Heniyye'ye yönelik suikasti, İran'ın egemenliğine karşı yapılmış bir "terör saldırısı" olarak tanımladı. Bu çerçevede, suikastın arkasında bulunanların, özellikle İsrail ve onun uluslararası destekçisi ABD olduğu ifade edildi.

BMGK'ya Mektup

AA'nın elde ettiği bilgilere göre, İran, BMGK dönem başkanı Vassilly Nebenzia'ya yazdığı mektubunda, bu tür olayların uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve sorumluların cezalandırılması gerektiğini vurguladı. Mektupta, BMGK'nın İsrail'in uluslararası hukuk ihlallerini ele alarak yaptırımlar göstermesi gerektiği dile getirildi.

Uluslararası Tepkiler

Suikastla ilgili İran ve Hamas yöneticileri İsrail'i suçlamışken, İsrailli yetkililerin konu hakkında yorum yapmaktan kaçındığı gözlemlendi.

Heniyye'nin Durumu

İsmail Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere Tahran'da bulunuyordu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, sabaha karşı yapılan saldırı hakkında bilgi verdi ve bu olayın sorumluluğunu üstlendiklerini ilan etti.

Heniyye, Hamas Şura Konseyi tarafından 6 Mayıs 2017'de Halid Meşal'in yerine Siyasi Büro Başkanı olarak atanmıştı.

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