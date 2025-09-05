DOLAR
İran, BMGK Geçici Üyeleriyle 'Snapback' Başvurusunu Görüştü

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Slovenya, Yunanistan ve Sierra Leone ile İngiltere, Fransa ve Almanya'nın 'snapback' başvurusunu görüştü.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 15:03
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 15:03
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) geçici üyeleri Slovenya, Yunanistan ve Sierra Leone dışişleri bakanlarıyla, Avrupa üçlüsünün Tahran aleyhine başlattığı 'snapback' sürecini ele aldı.

Görüşmenin içeriği

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Erakçi, Yunanistan Dışişleri Bakanı George Graptritis, Slovenya Dışişleri Bakanı Tania Faion ve Sierra Leone Dışişleri Bakanı Hacı Musa Timothy Kaba ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, 2015'teki nükleer anlaşmanın taraflarından İngiltere, Fransa ve Almanya'nın İran'a Birleşmiş Milletler yaptırımlarını geri getirme imkânı sağlayan 'snapback' mekanizmasını işletme kararına yapılan başvuru detaylı şekilde tartışıldı.

Erakçi'nin tepkisi ve çağrısı

Erakçi, Avrupa ülkelerinin girişimini 'hukuka aykırı ve sorumsuz bir eylem' olarak nitelendirerek, İran'ın diplomasiyi sürdürme kararlılığını ve meşru haklarını savunmada geri adım atmayacağını vurguladı. Ayrıca, nükleer programla ilgili anlaşmazlıkların çözümünde diplomasinin tercih edilmesi gerektiğini belirtti ve BMGK'yı diplomasiye destek vermeye, gerilimi artıracak adımlardan kaçınmaya çağırdı.

Geçici üyelerin ve uluslararası aktörlerin tutumu

Yunanistan, Slovenya ve Sierra Leone dışişleri bakanları ise uluslararası sorunların çözümünde diyalog ve diplomasinin tek yol olduğunu vurgulayarak diplomatik sürecin sürdürülmesini desteklediklerini iletti.

Avrupa üçlüsü, ABD'nin tek taraflı çekilmesinden sonra uygulama dışı kalan 2015 nükleer anlaşmasında yer alan ve 'snapback' olarak adlandırılan mekanizmayı işletme kararı almıştı. Erakçi ise Avrupa taraflarının 'anlaşmanın temellerini ihlal ettikleri' ve 'anlaşmadaki katılımcı rollerini kaybettikleri' gerekçesiyle mekanizmayı harekete geçirebilecek hukuki dayanağa sahip olmadığını ifade etti.

Öte yandan, nükleer anlaşmanın diğer tarafları Rusya ve Çin de BMGK'ya ortak gönderdikleri mektupta, Avrupa ülkelerinin 'snapback' girişimini 'hukuken geçersiz' ve 'mantıksız' olarak değerlendirdi.

