İran, BMGK'ya İsrail'in Lübnan Saldırılarına Müdahale Çağrısı Yaptı

İran'dan BMGK'ya Acil Müdahale Çağrısı

İran, İsrail'in Lübnan'a yönelik gerçekleştirdiği saldırılara karşı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) müdahale çağrısında bulundu. İran hükümeti, Gazze'de meydana gelen savaş ve soykırım suçlarının Lübnan'da da yaşanmaması için uluslararası topluluğun harekete geçmesini talep ediyor.

İran Hükümeti Saldırıları Kınadı

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim aracılığıyla yapılan açıklamada, Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani İsrail'in Filistin, Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını şiddetle kınadı. Muhacerani, "İran hükümeti, İsrail'in bu saldırılarını insanlığa karşı bir tehdit olarak tanımlıyor. Gazze ve Refah'ta yaşanan trajedilerin tekrar etmesinden endişe duyuyor ve Güvenlik Konseyi'nden acil müdahale bekliyoruz" diye belirtti.

İşlenen Suçların Boyutu

İsrail ordusu, Lübnan'ın güney kentlerine, Bekaa ve Baalbek bölgelerine yönelik dün sabah saatlerinden itibaren yüzlerce hava saldırısı gerçekleştirdi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, bu saldırılarda 35'i çocuk, 58'i kadın olmak üzere 492 kişinin hayatını kaybettiğini, 1645 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Göç ve Eğitim Durumu

Lübnan’ın güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzey bölgelerine göç dalgası devam ederken, Lübnan Eğitim Bakanlığı ülke genelinde eğitime ara verildiğini açıkladı. Ayrıca Lübnan İçişleri Bakanlığı, ülkenin güneyindeki okulların İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen vatandaşların barınması için açıldığını duyurdu.