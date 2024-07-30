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İran, BMGK'ya İsrail'in Lübnan Saldırısını Kınama Çağrısında Bulundu

İran, İsrail'in Lübnan'ı hedef alan saldırısını kınayarak BMGK'dan acil müdahale talep etti.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 22:45
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 22:45
İran, BMGK'ya İsrail'in Lübnan Saldırısını Kınama Çağrısında Bulundu

İran'dan BMGK'ya Çağrı

İran, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gerçekleştirdiği saldırıyı kınadı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) derhal harekete geçmeye davet etti.

Dışişleri Bakanlığı Açıklama Yaptı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, yazılı bir açıklama ile saldırının Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne açık bir tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Filistin Direnişine Destek Vurgusu

Kenani, İsrail'in saldırganlığının Filistin direniş güçlerinin eylemlerini engelleyemeyeceğini belirtti.

Sorumluluk İfadeleri

Bölgedeki çatışmaların ve gerilimin artmasında İsrail ile müttefiki ABD'nin etkili olduğunu savunan Kenani, BMGK'ya Lübnan'ın güvenliği ile ilgili sorumluluklarını yerine getirmesi için çağrıda bulundu.

Lübnan ile Dayanışma

Kenani, ülkesinin Lübnan hükümeti ve halkı ile dayanışma içerisinde olduğunu da sözlerine ekledi.

Attack on Hizbullah

İsrail güçleri, Beyrut’un güneyinde, Hizbullah’ın Şura Meclisi’nin bulunduğu Huhreyk Mahallesi'nde hava saldırısı gerçekleştirmişti.

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