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İran, Büyükelçi Saldırısına Cevap Verme Hakkını Saklı Tutuyor

İran, Lübnan'daki Büyükelçi saldırısına uluslararası hukuk çerçevesinde yanıt verme hakkını koruduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 23:15
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 23:15
İran, Büyükelçi Saldırısına Cevap Verme Hakkını Saklı Tutuyor

İran'dan Sert Açıklama

İran Dış İşleri, Lübnan'daki Büyükelçi Mücteba Emani'nin yaralanmasına neden olan saldırıya karşı uluslararası hukuk uyarınca cevap verme hakkını saklı tuttuğunu belirtti.

BM'ye Yazılan Mektup

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Amir Said İravani, konuyla ilgili olarak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektup yolladı. Bu mektupta, "Haydut İsrail rejiminin" Lübnan'daki sabotaj ve terör faaliyetleri şiddetle kınandı.

Uluslararası Hukuk İhlalleri

Mektubunda, İsrail'in eylemlerinin uluslararası hukuku ihlal ettiği ve bölgedeki barış ve güvenliği tehdit ettiği vurgulandı. Ayrıca, ABD ve diğer Batılı ülkelerin bu rejime verdikleri destek sebebiyle sorumlu oldukları ifade edildi.

Büyükelçi Saldırısına Cevap Mesajı

"İran, Lübnan'daki büyükelçisinin yaralanmasına yol açan saldırıya uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli cevabı verme hakkını saklı tutmaktadır." ifadesi mektupta yer aldı. Ayrıca, BM Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi'ne İsrail'in terör faaliyetlerinin kınanması çağrısı yapıldı.

BM Güvenlik Konseyi'ne Çağrı

İran, mektubunda BM Güvenlik Konseyi'ne de İsrail'in bölgede gerçekleştirdiği faaliyetleri kınama çağrısında bulundu. Konseyden, bu terör rejimine karşı gerekli adımların atılması istendi.

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