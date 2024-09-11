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İran Cumhurbaşkanı Bağdat'ta Irak Başbakanı ile İşbirliği Geliştirdi

İran Cumhurbaşkanı, Irak ile ilişkileri güçlendirmek amacıyla Bağdat'ta önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 12:17
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 12:17
İran Cumhurbaşkanı Bağdat'ta Irak Başbakanı ile İşbirliği Geliştirdi

İran Cumhurbaşkanı Bağdat'ta İşbirliği Görüşmeleri Yaptı

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Bağdat ziyareti sırasında Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile kritik bir buluşma gerçekleştirdi.

İşbirliği ve Ortaklık Anlayışı

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden alınan bilgilere göre, Sudani ve Pezeşkiyan'ın Hükümet Sarayı'ndaki görüşmesinde, iki ülke arasındaki işbirliği ve ortaklık düzeylerini geliştirmeye yönelik dosyalar masaya yatırıldı.

Bölgesel Ekonomik ve Güvenlik Sorunları

Irak Başbakanı Sudani, bölgede istikrar ve kalkınma için ikili işbirliğinin gerekliliğine dikkat çekti. Ekonomik ve güvenlik sorunlarıyla birlikte hareket etmenin önemini vurguladı.

İran'ın İkili İlişkileri Güçlendirme Vurgusu

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, iki ülke arasındaki işbirliği programları ve mutabakat anlaşmalarını sürdürme isteğini dile getirirken, Irak’a yapılan "Erbain ziyareti" sırasında gösterilen konukseverlik için de teşekkür etti.

Pezeşkiyan'ın Yurt Dışı Programı

Göreve geldikten sonraki ilk yurt dışı ziyaretini Irak’a gerçekleştiren Pezeşkiyan, Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, Meclis Başkanlığı vekili Muhsin Mendelavi ve diğer siyasi figürlerle de görüşecek. Ayrıca Necef, Kerbela, Basra ve Erbil’i ziyaret edeceği öğrenildi.

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