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İran Cumhurbaşkanı'ndan Uluslararası Topluma İsrail'e Tepki Çağrısı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarına karşı uluslararası toplumun sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 13:17
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 13:17
İran Cumhurbaşkanı'ndan Uluslararası Topluma İsrail'e Tepki Çağrısı

İran Cumhurbaşkanı'ndan Sert Tepki

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, uluslararası topluma İsrail'in Lübnan'daki eylemlerine karşı sorumluluklarını hatırlatarak bir çağrıda bulundu. Pezeşkiyan, "Allah yenilmezdir ve intikam alır; suçlu mutlaka adil şekilde cezalandırılacaktır" dedi.

Lübnan'daki Trajedi

Lübnan'da, 17 Eylül'de Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarının eş zamanlı patlatılması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti ve yaklaşık 2,800 kişi yaralandı. Bu olay, Lübnan'daki sivil halk üzerinde büyük bir etki yarattı ve İran'ın Beyrut Büyükelçisi Mucteba Emani de saldırılarda yaralandı.

Pezeşkiyan, yaptığı açıklamada, "Terör rejiminin sivil ayrımı gözetmeden gerçekleştirdiği bu hain kitle terörüne karşı Lübnan halkına en derin taziyelerimizi iletiyoruz" ifadelerinde bulundu.

Uluslararası Toplumun Rolü

İran Cumhurbaşkanı, İsrail'in bu menfur saldırısının cezasız kalmayacağını vurgulayarak, uluslararası toplumu sorumluluklarını yerine getirmeye davet etti. Lübnanlı yetkililer, yaşanan bu olaylarda İsrail'i sorumlu tutarken, İsrail'den henüz bir açıklama yapılmadı.

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