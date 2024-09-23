İran Cumhurbaşkanı New York'ta Diplomatik Temaslarda Bulundu

Mesud Pezeşkiyan'ın New York Temasları

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısına katılmak üzere bulunduğu New York'ta, önemli görüşmelere imza attı. Pezeşkiyan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve İsviçre Konfederasyonu Başkanı Viola Amherd ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmelerin Detayları

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Pezeşkiyan, ilk olarak uluslararası medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Ardından, barış aktivistleri ve insan hakları savunucularından oluşan Elders Group ile bir toplantı yaptı. Sonrasında ise Charles Michel ve Viola Amherd ile diplomatik görüşmeler gerçekleştirildi.

Barış ve Güvenlik Mesajı

BM Genel Kurulu'na katılmak için New York'a inen Pezeşkiyan, basına yaptığı açıklamada, "Bizler, İran'dan barış ve güvenlik mesajının taşıyıcılarıyız. Kan dökmek, savaş ve öldürmek yerine, farklı kökenlerden gelen insanların huzur içinde yaşayabileceği bir dünya oluşturmalıyız." dedi.

Diğer Temaslar

Pezeşkiyan, BM Genel Kurulu sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dahil olmak üzere 20 devlet başkanı ile de bir araya gelmeyi planlıyor. Bu görüşmeler, uluslararası ilişkilerde yeni fırsatlar doğurabilir.