İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, 17 Ocak’ta Rusya’ya Ziyaret Gerçekleştirecek

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, 17 Ocak'ta Rusya’yı Ziyaret Edecek

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, 17 Ocak 2025 tarihinde Rusya’ya resmi bir ziyarette bulunacak. Bu ziyaret, Suriye’deki Baas rejiminin devrilmesinin ardından iki ülke liderleri için bir ilki temsil ediyor.

Kapsamlı İşbirliği Anlaşması İmzalanacak

Pezeşkiyan’ın Moskova'da yapacağı ziyarette, iki ülke arasındaki kapsamlı işbirliği anlaşmasının imzalanması bekleniyor. İran resmi ajansı IRNA'ya göre, İran’ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali ziyarete ilişkin açıklamalarda bulundu. Celali, "Bu ziyaret sırasında işbirliği anlaşmasını Dr. Pezeşkiyan ile Vladimir Putin imzalayacak" dedi.

Tarih Dikkat Çekiyor

17 Ocak tarihi, ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump’ın görevine başlayacağı 20 Ocak’tan önce gerçekleşmesi bakımından dikkat çekiyor.

Gelişmelerin Arka Planı

İran’da temmuz ayında gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Pezeşkiyan’ın kazanmasının ardından, batı yanlısı politikalar izleneceği endişesiyle Rusya’nın İran ile kapsamlı işbirliği anlaşmasını imzalamayacağı yönünde haberler çıkmıştı. Ancak, ekim ayında Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan’da düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi esnasında iki lider bir araya gelmişti. Putin, burada, "Yakında kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasını imzalayabileceğiz" demişti.

Ticari ve Askeri İlişkilerin Derinleşmesi

İran ile Rusya arasındaki ticaret hacmi, 2024 yılının ilk 9 ayında 3.3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonların ardından her iki ülkeye uygulanan yaptırımlar Tahran ve Moskova arasında daha yakın bir ilişkiyi beraberinde getirdi.

İran’ın, Rusya'ya sattığı silahlı insansız hava araçlarının Ukrayna savaşında kullanıldığı iddiaları, her ne kadar başta kabul edilmese de, yapılan resmi açıklamalarda bu silahların savaş öncesinde satıldığı savunulmuştur.

Enerji ve İnovasyon İşbirliği

Son haftalarda İran’da yaşanan enerji tedarik sıkıntıları, Tahran’ın enerji sektöründe Rusya ile yapılacak anlaşmalara duyduğu ihtiyacı ortaya koyuyor. Tahran ve Moskova arasında daha yakın ekonomik ilişkiler de gündeme gelmeye başladı. Gazprom şirketi ile imzalanan 40 milyar dolarlık anlaşma gibi projeler, iki ülke ilişkilerinde önemli adımlar olarak değerlendiriliyor.

En nihayetinde, 17 Ocak 2025’te gerçekleşecek bu ziyaret, iki ülke arasındaki ilişkilerin gidişatını belirleyecek ve yeni bir dönemin kapılarını aralayacaktır.