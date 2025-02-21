İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: ABD'nin Baskılarına İnat Müzakereye Açığız

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'nin baskılarına Türkçe bir deyişle yanıt vererek, nükleer müzakerelere kapıyı kapatmadıklarını fakat baskı altında müzakere etmeyeceklerini ifade etti.

İran devlet televizyonuna göre, Tahran'da bir etkinlikte konuşan Pezeşkiyan, ABD'nin İran'a karşı uyguladığı "azami baskı" politikasına değinerek, "Biz 'müzakere etmeyeceğiz' demedik. En baştan müzakere istediğimizi söyledik ancak şartlar altında müzakere etmeyeceğiz. Yaptırımları uygulayıp ardından füzeleriniz olmamasını isteyip tekrar müzakere masasına oturamazlar." dedi.