İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: ABD'nin Baskılarına İnat Müzakereye Açığız

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'nin baskılarına Türkçe bir deyişle yanıt vererek, nükleer müzakerelere kapıyı kapatmadıklarını fakat baskı altında müzakere etmeyeceklerini ifade etti.
İran devlet televizyonuna göre, Tahran'da bir etkinlikte konuşan Pezeşkiyan, ABD'nin İran'a karşı uyguladığı "azami baskı" politikasına değinerek, "Biz 'müzakere etmeyeceğiz' demedik. En baştan müzakere istediğimizi söyledik ancak şartlar altında müzakere etmeyeceğiz. Yaptırımları uygulayıp ardından füzeleriniz olmamasını isteyip tekrar müzakere masasına oturamazlar." dedi.
Pezeşkiyan, müzakerelerin saygı çerçevesinde olması gerektiğine dikkat çekerek, Türkçe bir şiirden alıntı yaptı: "Geçme namert köprüsünden bırak alsın sel seni. Yatma tilki gölgesinde bırak yesin aslan seni." Bu ifadeyle onur ve özgürlük ABD ve İsrail tehditlerinden korkmadıklarını belirten Pezeşkiyan, "Bazıları İsrail'den korkuyor çünkü Amerika onu destekliyor, ancak biz korkmuyoruz ve korkmayacağız. Toplumumuza böyle olmak yakışır. Allah'ın yardımıyla bütün sorunlarımızı çözeceğimize eminim fakat bu bir gecede olmayacak." diye konuştu.
ABD ve İsrail tehditlerinden korkmadıklarını belirten Pezeşkiyan, "Bazıları İsrail'den korkuyor çünkü Amerika onu destekliyor, ancak biz korkmuyoruz ve korkmayacağız. Toplumumuza böyle olmak yakışır. Allah'ın yardımıyla bütün sorunlarımızı çözeceğimize eminim fakat bu bir gecede olmayacak." diye konuştu.