İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Azerbaycan ile İlişkileri Genişletme Vurgusu Yaptı

İran ve Azerbaycan Arasındaki İlişkiler Gelişiyor

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Azerbaycan ile ilişkilerin ülkesi için büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Tahran'ı ziyaret eden Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile gerçekleştirilen görüşmede, iki ülke arasında güçlü bir bağın olduğuna dikkat çekildi.

Stratejik Ortaklık Hedefi

Pezeşkiyan, komşular ve Müslüman ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesinin İran'ın temel politikası olduğunu belirterek, "Azerbaycan ile ilişkiler de bizim için ayrı bir önem taşıyor ve iki ülke arasındaki ilişkileri her alanda genişletmeye çalışıyoruz," şeklinde konuştu.

Görüşmede, ticari, enerji ve ulaşım sektörlerinde varılan anlaşmalar üzerinde duran Pezeşkiyan, bu işbirliği düzeylerinin artmasının iki ülkeyi stratejik ortaklık seviyesine taşıyacağını ifade etti.

Azerbaycan'dan İşbirliği Vurgusu

Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Mustafayev ise ülkesinin İran ile ilişkilerini genişletmeye hazır olduğunu belirterek, ekonomik ve ticari alanlarda daha fazla işbirliği için bir yol haritası çizmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Ayrıca, Pezeşkiyan'ı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev adına Bakü'ye davet etti.