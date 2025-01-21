DOLAR
35,62 -0,13%
EURO
37,16 -0,22%
ALTIN
3.140,15 -1,33%
BITCOIN
3.772.404,35 -2,03%

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Azerbaycan ile İlişkileri Genişletme Vurgusu Yaptı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Azerbaycan ile ilişkilerin önemini vurgulayarak işbirliğini her alanda artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 20:11
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 20:11
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Azerbaycan ile İlişkileri Genişletme Vurgusu Yaptı

İran ve Azerbaycan Arasındaki İlişkiler Gelişiyor

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Azerbaycan ile ilişkilerin ülkesi için büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Tahran'ı ziyaret eden Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile gerçekleştirilen görüşmede, iki ülke arasında güçlü bir bağın olduğuna dikkat çekildi.

Stratejik Ortaklık Hedefi

Pezeşkiyan, komşular ve Müslüman ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesinin İran'ın temel politikası olduğunu belirterek, "Azerbaycan ile ilişkiler de bizim için ayrı bir önem taşıyor ve iki ülke arasındaki ilişkileri her alanda genişletmeye çalışıyoruz," şeklinde konuştu.

Görüşmede, ticari, enerji ve ulaşım sektörlerinde varılan anlaşmalar üzerinde duran Pezeşkiyan, bu işbirliği düzeylerinin artmasının iki ülkeyi stratejik ortaklık seviyesine taşıyacağını ifade etti.

Azerbaycan'dan İşbirliği Vurgusu

Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Mustafayev ise ülkesinin İran ile ilişkilerini genişletmeye hazır olduğunu belirterek, ekonomik ve ticari alanlarda daha fazla işbirliği için bir yol haritası çizmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Ayrıca, Pezeşkiyan'ı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev adına Bakü'ye davet etti.

İLGİLİ HABERLER

Ev Hanımlarına 15.000 TL Aylık Destek! Gençlere de İş İmkanı

Kredi Kartı Kullanıcılarına Yeni Düzenleme: Limitler Sıfırlanabilir!

Çalışan Kadınlara 1 Asgari Ücret Desteği! Başvurular Başladı

Emekli Promosyonlarında Mart Zirvesi! Yeni Fırsatlar Geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Gazze Açıklaması: Ateşkesin Önemi
2
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Tutuklandı
3
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Azerbaycan ile İlişkileri Genişletme Vurgusu Yaptı
4
Bursa'da Denetimli Serbestlik İçin Üniversiteler Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı
5
AGD Üyelerinden İstanbul'da İsrail Protestosu
6
Aksaray Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında Yer Aldı
7
Anadolu Ajansı, Deyrizor Askeri Havaalanı'nı Görüntüledi

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları

Çocuk Başına 7.094 Lira Destek Ödemesi Şubat'ta Başlıyor

Emekli Promosyonlarında Mart Zirvesi! Yeni Fırsatlar Geliyor

Çalışan Kadınlara 1 Asgari Ücret Desteği! Başvurular Başladı

Ayda 5.812 TL ödeyebilme sözü verene 2+1 sıfır konut! TOKİ’den büyük müjde geldi

Bakan Kurum 2025'te Kira Desteklerini Arttırdı: 8.000 TL'ye Kadar Çıkıyor!

Kredi Kartı Kullanıcılarına Yeni Düzenleme: Limitler Sıfırlanabilir!

WhatsApp'tan Dev Güncelleme: Android ve iOS Kullanıcıları İçin Yepyeni Özellikler!

2025'te Emeklilere Ücretsiz Kaplıca Müjdesi!

Ev Hanımlarına 15.000 TL Aylık Destek! Gençlere de İş İmkanı

PTT’den doğalgaz desteği! 2025 başvuruları başladı giden kazanıyor