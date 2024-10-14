İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Azerbaycan ile İlişkilerin Güçlendirilmesine Vurgu Yaptı

İran ve Azerbaycan Arasındaki İlişkiler

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Azerbaycan ile olan ilişkilerin geliştirilmesine yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Tahran'da Azerbaycan Başbakanı Şahin Mustafayev ile bir araya gelen Pezeşkiyan, iki ülkenin ortak tarihi ve kültürel bağlarına dikkat çekerek, "Sizler bizim kardeşimizsiniz ve iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi bizim için çok değerli," ifadelerini kullandı.

Dış Güçlere Tepki

Dış güçlerin bölge ülkelerinin çıkarlarına zarar verdiğini ifade eden Pezeşkiyan, "Mevcut sorunların ülkelerin kendi içinde çözülmesi gerekmekte," dedi. Bu bağlamda, iki ülke arasındaki anlaşmaların uygulanma süreçlerinin hızlandırılmasının önemine vurgu yaptı.

Proje ve Girişimlere Destek

Pezeşkiyan, Azerbaycan ile ilişkileri genişletmeyi amaçlayan her türlü proje ve girişimi memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Ayrıca, 2022'de Tahran'daki Azerbaycan Büyükelçiliğine düzenlenen saldırının araştırılması konusunda hassasiyetle takipte olduklarını ifade etti.

Azerbaycan'ın İlişki Geliştirme Temasları

Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ise, ülkesinin İran ile olan ilişkilerini geliştirmeye hazır olduğunu belirtti. "Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın temsilcisi olarak İran ile ekonomi, ticaret, enerji hatları, kültür ve güvenlik alanlarında ilişkileri genişletmek istiyoruz," dedi. Mustafayev, Pezeşkiyan’ı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev adına Bakü'ye davet etti.