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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan BRICS Zirvesi Sonrası Açıklamalarda Bulundu

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, BRICS zirvesinin ABD'nin planlarını etkisiz hale getireceğini ifade etti.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 12:51
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 12:51
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan BRICS Zirvesi Sonrası Açıklamalarda Bulundu

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın BRICS Zirve Değerlendirmesi

İstanbul - İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, BRICS zirvesinde yapılan görüşmelerin uygulanmasının, ABD'nin oluşturduğu komploları etkisiz hale getirebileceğini vurguladı.

Pezeşkiyan'ın Açıklamaları

Pezeşkiyan, BRICS zirvesinin ardından Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'dan Tahran'a dönerken düzenlenen basın toplantısında, değerlendirmelerde bulundu. Zirvedeki tartışmaların hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Pezeşkiyan, "Eğer BRICS zirvesindeki görüşmeler hayata geçirilirse, ABD ve müttefiklerinin komplosu etkisiz hale gelecektir," dedi.

Ekonomik Yaptırımlara Dikkat Çekti

ABD'nin uyguladığı ekonomik yaptırımlara dikkat çeken Pezeşkiyan, "BRICS ülkeleri, ABD'nin dolar üzerindeki tek taraflı hakimiyetine karşı durmayı hedefliyor. Bu ülkenin istediği ülkeye istediği zaman yaptırım uygulaması, dünya üzerindeki ekonomik sorunları daha da derinleştiriyor," ifadelerini kullandı.

BRICS Üye Ülkeleri

BRICS, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nden oluşmakta olup, bu yıl İran, Mısır, Etiyopya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) katılımıyla üye sayısını 9'a çıkarmıştır. Son dönemlerde Ukrayna Savaşı'na bağlı olarak Batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik yaptırımları dolayısıyla BRICS ülkeleri daha fazla gündem olmaktadır.

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