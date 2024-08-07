İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Batılı Ülkelere Çağrı

İran Cumhurbaşkanı'ndan Kritik Açıklamalar

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, bölgede güvenliğin sağlanması adına önemli mesajlar verdi.

Batılı Ülkelere Çağrı

Pezeşkiyan, Batılı ülkelerin İsrail'e sağladığı desteğin derhal sona ermesi gerektiğini vurgulayarak, "Eğer Batılı ülkeler bölgede güvenlik sorununun önüne geçmek istiyorlarsa, derhal İsrail'e destek vermeyi bırakmalıdırlar," dedi. İsrail'in Eylemleri Eleştirildi

İran Cumhurbaşkanı, ABD ve diğer Batılı ülkelerin, İsrail'in Gazze'deki soykırım suçlarını kınamak yerine destek vermelerini eleştirerek, "Siyonist rejim, Gazze'nin masum halkına yönelik cinayet işlemekle kalmayıp, İran'ın resmi konuğu Heniyye'ye yönelik suikast düzenlemekle de bölgede yangın çıkarmaya çalışıyor," şeklinde konuştu.

Macron'un Endişeleri

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise görüşmede bölgedeki gerilimlerin artmasından duyduğu endişeyi dile getirdi ve barışın sağlanması için diyalog çağrısında bulundu.