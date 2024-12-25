İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Düşen Uçağa Başsağlığı Mesajı

Pezeşkiyan'dan Taziye Mesajı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Azerbaycan Havayollarına ait yolcu uçağının Kazakistan'da düşmesi sonucu hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Pezeşkiyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e gönderdiği mesajda taziye dileklerinde bulundu. Uçağın düşmesinden duyduğu üzüntüyü dile getiren Pezeşkiyan, “Zatıalinize, başta mağdurların aileleri ve yakınları olmak üzere aziz Azerbaycan Cumhuriyeti halkına başsağlığı, ölenlere Allah’tan rahmet ve mağfiret, yaralılara da acil şifalar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Uçak Kazası Hakkında Bilgiler

Azerbaycan Havayolu Şirketi'ne (AZAL) ait Bakü-Grozni seferini yapan Embraer 190 tipi yolcu uçağı, bu sabah Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü. Azerbaycan Başsavcılığı Yetkilisi Kenan Zeynalov da yaptığı açıklamada, uçakta 67 kişi bulunduğunu, ilk belirlemelere göre kazada 32'sinin kurtulduğunu ve tedavi altına alındığını kaydetmişti.