DOLAR
35,2 0%
EURO
36,64 0,16%
ALTIN
2.963,67 -0,18%
BITCOIN
3.444.342,35 -0,57%

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Düşen Uçağa Başsağlığı Mesajı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Kazakistan'da düşen Azerbaycan Havayolları uçağı için başsağlığı diledi.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 14:38
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 14:38
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Düşen Uçağa Başsağlığı Mesajı

Pezeşkiyan'dan Taziye Mesajı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Azerbaycan Havayollarına ait yolcu uçağının Kazakistan'da düşmesi sonucu hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Pezeşkiyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e gönderdiği mesajda taziye dileklerinde bulundu. Uçağın düşmesinden duyduğu üzüntüyü dile getiren Pezeşkiyan, “Zatıalinize, başta mağdurların aileleri ve yakınları olmak üzere aziz Azerbaycan Cumhuriyeti halkına başsağlığı, ölenlere Allah’tan rahmet ve mağfiret, yaralılara da acil şifalar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Uçak Kazası Hakkında Bilgiler

Azerbaycan Havayolu Şirketi'ne (AZAL) ait Bakü-Grozni seferini yapan Embraer 190 tipi yolcu uçağı, bu sabah Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü. Azerbaycan Başsavcılığı Yetkilisi Kenan Zeynalov da yaptığı açıklamada, uçakta 67 kişi bulunduğunu, ilk belirlemelere göre kazada 32'sinin kurtulduğunu ve tedavi altına alındığını kaydetmişti.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Memur ve Emekliye Ek Artış Yüzde 8 olabilir! 15.000 TL'ye eklenecek

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Balıkesir'de Cüneyt Çayı'nda Mahsur Kalan 2 Kişi Kurtarıldı
2
MHP, 'Sinema Yeşilçam' Kitabını Tanıttı
3
Ordu'da Zabıta Memuruna İdari Soruşturma: Pandemi Dönemi Tartışması
4
Alanya'da Uyuşturucu Operasyonu: 700 Gram Eroin Ele Geçirildi
5
CHP MYK, Asgari Ücret Gündemiyle Olağanüstü Toplandı
6
Paşinyan'dan Kazakistan'daki Uçak Kazası İçin Taziye
7
Alanya'da Araç Kiralama Ofisine Silahlı Saldırı

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

Memur ve Emekliye Ek Artış Yüzde 8 olabilir! 15.000 TL'ye eklenecek

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek