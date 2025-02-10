İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Ekonomik Savaş Açıklaması

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan İddialar

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin tam kapsamlı bir ekonomik savaş içerisinde olduğunu belirtti. Pezeşkiyan, ABD yönetimi tarafından uygulanan baskılarla müzakere süreçlerinin gerçek bir samimiyet taşımadığını vurguladı.

Tahran'daki Kutlamada Konuştu

Başkent Tahran'daki Azadi Meydanı'nda devrimin 46. yıldönümü kutlamalarında konuşan Pezeşkiyan, ABD'nin Türkiye üzerindeki baskı ve tehditlerini gündeme getirdi. "Düşmanlar, İran'ın zayıfladığı düşüncesini yaymak istiyor, ancak Rehber'in bilgeliği ve halkın meydanlardaki duruşu bu hayalleri gerçekleştirtemeyecek" dedi.

Trump'ın İki Yüzlülüğüne Dikkat Çekti

Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın müzakere çağrısında bulunduğuna ancak aynı zamanda İran'a azami baskı uygulama kararı aldığını hatırlatarak, "Trump, müzakere niyetlerinden bahsediyor fakat kararları ile gerçek niyetlerini açığa çıkarıyor" ifadelerini kullandı.

Müzakerelerde Samimiyet Olmadığını Belirtti

ABD'nin İran'ın teslim olmasını düşündüğünü belirten Pezeşkiyan, "Bu, safça bir düşüncedir. Müzakere için samimiyet arıyorlarsa neden bu hataları yapıyorlar?" dedi. Ayrıca, ilaç, yiyecek ve su gibi temel ihtiyaçların ulaşımını engellemeye çalıştıklarının altını çizdi.

Sorunlara Çözüm Arayışı

Ülkede yaşanan ekonomik sorunlara da değinen Cumhurbaşkanı, "Tam kapsamlı bir ekonomik savaş içindeyiz. Ekonomiyi bozacak hareketler yapan bazı kişilere karşı dikkatli olmalıyız. Halkın devrime ve liderliğe duyduğu güveni zedeleyecek tuzaklardan kaçınmalıyız" şeklinde konuştu.

Savaş İstemiyoruz Mesajı

İran’ın savaş istemediğini yineleyen Pezeşkiyan, "Biz savaş aramıyoruz. Ancak düşmanlarımız, birlik ve beraberliğimizden korkuyorlar ve çatışma yaratmaya çalışıyorlar" ifadeleriyle, barışa olan inancını dile getirdi.

Düşmanların Komploları

Son olarak, İranlı bilim insanlarına yönelik düşmanların komplolarını eleştiren Pezeşkiyan, "Onlar, özgür iradeye sahip insanları görmek istemiyorlar. Başarılı olamazlarsa, onları öldürmeye çalışıyorlar" dedi.