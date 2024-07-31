Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan İsmail Heniyye'ye Suikast Açıklaması

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, suikaste uğrayan Hamas lideri Heniyye için güçlü mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 10:55
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 10:55
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan İsmail Heniyye'ye Suikast Açıklaması

Pezeşkiyan, Teröristleri Pişman Edeceğiz

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin Tahran'da Hamas Siyasi Büro Başkanı Ismail Heniyye'ye yönelik gerçekleştirilen suikast girişimine ilişkin sert açıklamalar yaptı. Pezeşkiyan, "İşgalci teröristlerin alçakça eylemlerinden dolayı pişman olacaklar" ifadelerini kullandı.

Heniyye ve Filistin Direnişi

Pezeşkiyan, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "İran, Kudüs Şehidi İsmail Heniyye'nin yasını tutuyor" şeklinde vurguladı. Meclis'te düzenlenen yemin töreninde, Heniyye'yi "Filistin direnişinin cesur yoldaşı" olarak nitelendirerek, "İran ve Filistin halklarının bağı eskisinden daha güçlü olacak" dedi.

Toprak Bütünlüğü Vurgusu

Pezeşkiyan, suikastın İran'ın toprak bütünlüğüne yönelik bir tehdit olduğunu söyleyerek, "İran, toprak bütünlüğünü, izzetini ve şerefini koruyacak ve işgalci teröristleri alçakça eylemlerinden pişman edecektir" diye ekledi.

Kuran'dan Alıntı

Açıklamasının sonunda Pezeşkiyan, Kuran-ı Kerim'den "Şüphesiz Allah, aziz ve intikam sahibidir" ayetini paylaşarak, güçlü bir mesaj iletti.

Olayın Gelişimi

Ismail Heniyye, yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere Tahran'da bulunmaktaydı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da Heniyye'ye yönelik bir suikast girişimi olduğunu duyurdu. Her iki taraf, bu saldırının arkasında İsrail olduğunu iddia ederken, İsrailli yetkililer konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Siyasi Büro Başkanı olarak atanmıştı.

İLGİLİ HABERLER

Bakanlık emekli için imzayı attı! Hem nakit promosyon verilecek hem de özel indirimler yapılacak!

Yeni zam oranı sabah açıklandı! Yüzde 24.73 zamma imzalar atıldı

Ziraat Bankası'ndan son kez duyuru geldi! Tüm müşterileri ilgilendiriyor: 31 Temmuz son gün...

Yüksek maaşla bilişimde çalışmak isteyenler dikkat! Sayıştay personel alımı yapıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Bakanlık emekli için imzayı attı! Hem nakit promosyon verilecek hem de özel indirimler yapılacak!

Yeni zam oranı sabah açıklandı! Yüzde 24.73 zamma imzalar atıldı

Sınav yok, KPSS yok! Et ve Süt Kurumu kura ile personel alım ilanını az önce açtı

Yüksek maaşla bilişimde çalışmak isteyenler dikkat! Sayıştay personel alımı yapıyor

SGK'dan devrim gibi yenilik! Emeklilik sisteminde yeni perde: İkinci emeklilik geliyor

Milli Piyango tarihinde bir ilk! 1 kişiye 460 milyon TL çıktı: Talihli o ilden!

Bankalardan emekli promosyon atağı! 5 banka aynı anda müjdeyi verdi: Emeklinin cüzdanı dolacak

Velilere kötü, öğrencilere güzel haber! MEB'den son dakika yaz tatili açıklaması!

Kahvaltılık ürünlerde indirim şovu! BİM 30 Temmuz-2 Ağustos aktüel ürünler kataloğu

Borsa'da en çok kazandıran hisseler! Yatırımcısının yüzünü güldürdü: Haftaya damgasını vurdu

İş arayanlara dev fırsat geldi! 80 bin personel alımı başlıyor: Başvuru şartları belli oldu

Ziraat Bankası'ndan son kez duyuru geldi! Tüm müşterileri ilgilendiriyor: 31 Temmuz son gün...