İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan İsmail Heniyye'ye Suikast Açıklaması

Pezeşkiyan, Teröristleri Pişman Edeceğiz

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin Tahran'da Hamas Siyasi Büro Başkanı Ismail Heniyye'ye yönelik gerçekleştirilen suikast girişimine ilişkin sert açıklamalar yaptı. Pezeşkiyan, "İşgalci teröristlerin alçakça eylemlerinden dolayı pişman olacaklar" ifadelerini kullandı.

Heniyye ve Filistin Direnişi

Pezeşkiyan, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "İran, Kudüs Şehidi İsmail Heniyye'nin yasını tutuyor" şeklinde vurguladı. Meclis'te düzenlenen yemin töreninde, Heniyye'yi "Filistin direnişinin cesur yoldaşı" olarak nitelendirerek, "İran ve Filistin halklarının bağı eskisinden daha güçlü olacak" dedi.

Toprak Bütünlüğü Vurgusu

Pezeşkiyan, suikastın İran'ın toprak bütünlüğüne yönelik bir tehdit olduğunu söyleyerek, "İran, toprak bütünlüğünü, izzetini ve şerefini koruyacak ve işgalci teröristleri alçakça eylemlerinden pişman edecektir" diye ekledi.

Kuran'dan Alıntı

Açıklamasının sonunda Pezeşkiyan, Kuran-ı Kerim'den "Şüphesiz Allah, aziz ve intikam sahibidir" ayetini paylaşarak, güçlü bir mesaj iletti.

Olayın Gelişimi

Ismail Heniyye, yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere Tahran'da bulunmaktaydı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da Heniyye'ye yönelik bir suikast girişimi olduğunu duyurdu. Her iki taraf, bu saldırının arkasında İsrail olduğunu iddia ederken, İsrailli yetkililer konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Siyasi Büro Başkanı olarak atanmıştı.