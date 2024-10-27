İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan İsrail'e Tepki

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Açıklamaları

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in ülkesine yönelik gerçekleştirdiği saldırıya dair önemli açıklamalarda bulundu.

Açıklamalar ve Başsağlığı Mesajı

Pezeşkiyan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, saldırıda hayatını kaybeden ordu mensuplarının ailelerine ve İran halkına başsağlığı diledi. Mesajında, "İran düşmanları, bu cesur insanların, topraklarını korkusuzca savunduklarını ve her türlü aptallığa tedbir ve zekayla karşılık vereceklerini bilsin," dedi.

İsrail'in Saldırısının Arka Planı

İsrail, 1 Ekim'de İran'ın gerçekleştirdiği füze saldırılarına "misilleme" olarak hedef aldığı askeri noktalar olduğunu açıkladı. İran, Tahran ile Huzistan ve İlam eyaletlerindeki bazı askeri noktaların vurulduğunu ve hava savunma sistemlerinin bu saldırılara "başarıyla" karşı koyduğunu duyurdu. Ancak bazı yerlerde "sınırlı hasar" meydana geldiğini belirtti.

İran Ordusunun Açıklamaları

İran ordusu, saldırı sırasında 4 askerin yaşamını yitirdiğini duyurdu. İsrail, gerçekleştirdiği saldırının "başarıyla" tamamlandığını iddia etti.