İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Meclis'e İşbirliği Çağrısı

İran Cumhurbaşkanı'ndan Destek Çağrısı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkenin Meclisine, hükümetine destek olmaları için çağrıda bulundu.

Güven Oylaması Öncesi Önemli Açıklamalar

Pezeşkiyan, kabinesi için önerdiği 19 bakan adayının güven oylaması öncesi milletvekillerine hitap etti. Dışişleri Bakanlığı için aday gösterilen Abbas Arakçi gibi isimlerin İran Lideri Ali Hamaney ile istişare edildiğini vurguladı.

Birlik ve Dayanışma Vurgusu

Milletvekillerinden kabinesine destek vermesini talep eden Pezeşkiyan, "Tarihin bu döneminde bugün ihtiyacımız olan birlik ve iç uyumdur." diyerek mezhepler arası işbirliğinin önemine değindi.

Farklı Görüşler ile İlerlemek

Pezeşkiyan, kabinesinde farklı siyasi görüşlerden isimlere yer verdiğini ifade ederek, "Uzmanların yardımıyla kanunları uygulamaya çalışıyoruz. Hedeflerimize ulaşmak için farklı bakış açılarının bir arada çalışmasına izin verin. Birbirimizle kavga etmemeliyiz." şeklinde konuştu.