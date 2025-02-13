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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Trump'a Sert Uyarı: 'Düşmanca Politikalardan Vazgeçin'

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Trump'a müzakere isteği için yaptırımları sona erdirmesi gerektiğini söyledi.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 21:24
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 21:24
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Trump'a Sert Uyarı: 'Düşmanca Politikalardan Vazgeçin'

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesine yoğun yaptırımlar uygulayan ve müzakere talebinde bulunan ABD Başkanı Donald Trumpa sert yanıt verdi. Pezeşkiyan, "Gerçekten müzakere istiyorsanız, neden bu düşmanca politikalarınızdan vazgeçmiyorsunuz?" diyerek Trump'ı eleştirdi.

İran devlet televizyonuna göre, Pezeşkiyan, Buşehr kentinde gerçekleştirdiği konuşmada, Trump'ın İran'a karşı uyguladığı "azami baskı" politikasını ve müzakere çağrısını değerlendirdi. Pezeşkiyan, baskı altında müzakere yapmayacaklarının altını çizdi.

"Bugün müzakerelerden bahsedenler, İran halkına karşı en ağır yaptırımları uygulayanlardır. Tüm etkileşim yollarını kapattılar ve ülkemize baskı yapmak için her türlü aracı kullandılar," diyen Pezeşkiyan, müzakere konusundaki duruşlarını da netleştirdi.

Pezeşkiyan, Trump’a hitaben, "Biz konuşmayacağız, müzakere etmeyeceğiz demiyoruz ama Trump bize bütün yaptırımları uygulayıp sonra da diyalogdan bahsedemez,” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, düşmanların İran'ı bölgede izole etmeye çalıştığını belirten Pezeşkiyan, "Tüm komşularımızla kardeşçe ilişkilerimiz var ve bu ilişkileri güçlendireceğiz. Bölgedeki tüm ülkeler bizim kardeşimiz ve dostumuzdur ve düşmanlarımızın ayrıştırıcı politikalarının ilişkilerimizi etkilemesine izin vermeyeceğiz," şeklinde konuştu.

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