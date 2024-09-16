İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Türkiye ile İlişkiler Hakkında Açıklamalar

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Türkiye Bizim Dostumuz"

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Türkiye ile olan ilişkilerin önemine vurgu yaptı. Tahran'da düzenlediği ilk basın toplantısında, "Türkiye bizim dostumuz ve kardeşimizdir. Komşuluk ilişkimizin ötesinde akrabalık bağlarımız bulunmaktadır," dedi.

Sorulara Yanıtlar

Pezeşkiyan, gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, İran'ın uluslararası konularla ilgili meseleleri çözme ihtiyacı olduğunu belirtti. Yaptırımların kaldırılması için Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tartışmalarının önemine değindi: "FATF meselesini çözmeden başka çaremiz yok," ifadelerini kullandı.

Yemen İlişkisi ve Füze Teması

Yemen'deki Husilere füze gönderip göndermediği sorusunu da yanıtlayan Pezeşkiyan, "Füze gücümüz var ancak Yemen'e füze vermiyoruz. Yemen, savaştan önce roket yapma teknolojisini geliştirdi," şeklinde konuştu.

Türkiye ile Ortak Projeler

Pezeşkiyan, Türkiye ile 30 milyar dolarlık dış ticaret hacmi hedefini gerçekleştirmek amacıyla ortak yatırımlara işaret etti. "Türkiye ve İran'da ortak yatırımlar yaparak, bu iki ülkenin dışında Pakistan ve Afganistan gibi diğer bölge ülkelerinde de iş birliği yapmalıyız," dedi.

Türkiye'yi Ziyaret Edecek

İran Cumhurbaşkanı, yakın zamanda Türkiye'yi ziyaret etme planları olduğunu ve Türk siyasetçileri, akademisyenleri ve yatırımcıları davet edeceklerini belirtti. Pezeşkiyan, "Türkiye ve İslam ülkeleriyle ilişkilerden umutluyuz," diyerek sözlerini tamamladı.

İrşat Devriyeleri Üzerine

Son olarak, İrşat devriyeleri konusunda gelen bir soruya yanıt veren Pezeşkiyan, bu konuda rahatsızlık yaratmamaları gerektiğini belirterek konunun takibinin yapılacağını vurguladı.